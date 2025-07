Samen genieten in het Sellingerbos: picknick voor ouders en kinderen groot succes

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 17 juli, 06.30 uur door Stefan van der Gijze

VEEL BEWOLKING MET EEN SPATJE REGEN

Vandaag is er veel bewolking en krijgen we de zon niet of nauwelijks te zien. Bovendien kan er ook wat lichte regen vallen en is het met een temperatuur van amper 20 graden koel voor de maand juli. De matige noordwestenwind maakt het er niet veel warmer op.

Vanavond en vannacht blijft het meest bewolkt maar is het wel meestentijds droog. Door de bewolking wordt het niet kouder dan 14 of 15 graden en staat er een zwakke tot matige westenwind.

Morgen beginnen we opnieuw bewolkt maar wel droog. In de middag komt de zon er steeds vaker bij vanuit het westen en kan het beginnen op te warmen naar ongeveer 23 graden. Het is rustig weer met weinig wind.

De dagen erna is er op zaterdag flink wat zon en blijft het droog. De temperatuur loopt flink op tot de zomerse waarden van ongeveer 28 graden. Vanaf zondag krijgen we te maken met een koeler weertype en is er dagelijks kans op een aantal regen en onweersbuien. De temperaturen liggen na het weekend in de middag nog maar rond de 21 graden en is stabiel zomerweer ver weg.