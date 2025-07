Tijdelijke sluiting en pop-up bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanwege een verbouwing verhuist Bibliotheek Stadskanaal tijdelijk naar de eerste verdieping. Daarom is de bibliotheek gesloten van maandag 11 augustus tot en met zondag 17 augustus 2025. In deze periode wordt de collectie verhuisd en wordt op de eerste verdieping een tijdelijke pop-up bibliotheek ingericht. Vanaf maandag 18 augustus kunnen bezoekers hier terecht.



Pop-up bibliotheek vanaf 18 augustus

Vanaf maandag 18 augustus is de bibliotheek weer open voor publiek. In de pop-up bibliotheek op de eerste verdieping kun je materialen lenen en terugbrengen of advies vragen aan onze medewerkers. De collectie is tijdelijk aangepast, maar bevat onder andere:

Jeugdfictie (o.a. AB, AP, AK, E, A, B, C, D, strips);

Volwassenenfictie (spannend, romantiek, literatuur, grootletterboeken, buitenlandse titels);

Overige collecties zoals Taalhuismaterialen en tijdschriften.

Boeken reserveren en ophalen blijft ook gewoon mogelijk.



Alternatieven tijdens de sluiting

Tijdens de sluitingsweek kunnen leden terecht bij de vestigingen in Musselkanaal en Onstwedde, of bij één van de andere bibliotheken in de provincie Groningen. De bibliotheekpas is geldig in alle Groningse bibliotheken. Ook blijft de online Bibliotheek beschikbaar met een ruim aanbod aan e-books, luisterboeken, tijdschriften en cursussen via website.



Activiteiten in de bieb

Ook de activiteiten van de bibliotheek zullen in aangepaste vorm georganiseerd worden op de eerste verdieping. Alle activiteiten in de pop-up bibliotheek kun je terugvinden in de agenda: www.groningsebibliotheken.nl/agenda/stadskanaal



Openingstijden pop-up bibliotheek

De tijdelijke bibliotheek op de eerste verdieping is geopend op:

Maandag – 10.00–12.30 uur & 14.00–17.00 uur

Dinsdag – 14.00–17.00 uur

Woensdag – 10.00–12.30 uur & 14.00–17.00 uur

Donderdag – 14.00–17.00 uur & 18.00–20.00 uur

Vrijdag – 14.00–17.00 uur

Zaterdag – 10.00–12.30 uur



Vooruitblik: samenwerking met Streekhistorisch Centrum

De verbouwing op de begane grond markeert de start van een nieuwe fase voor Bibliotheek Stadskanaal. In de toekomst zal de bibliotheek de vernieuwde ruimte delen met het Streekhistorisch Centrum (SHC). Deze samenwerking biedt volop kansen om het culturele en educatieve aanbod in Stadskanaal te versterken.

Bron: Sandra Eerens

Catharina Glazenburg