WW-uitkeringen dalen, 230 kansrijke beroepen in Groningen

GRONINGEN – In de maand juni daalt het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen. De krapte voor werkgevers is nog niet voorbij. Voor werkzoekenden zijn er volop kansrijke beroepen. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijsten met landelijke en regionale kansrijke beroepen die UWV onlangs publiceerde.

Kansrijke beroepen in allerlei richtingen

Veel beroepen zijn kansrijk door langdurige personeelstekorten. In Groningen gaat het om zo’n 230 beroepen, blijkt uit de recent gepubliceerde lijsten. Dit biedt veel mogelijkheden voor werkzoekenden en professionals die een volgende stap in hun carrière willen zetten. Op dit moment zijn er kansen in vrijwel alle richtingen, waaronder techniek, bouw, veiligheid, ICT, horeca, overheid, zorg en onderwijs.

Ook zijn er kansen op alle beroepsniveaus. Zo zijn er beroepen waar geen of nauwelijks eisen worden gesteld, waaronder: assemblagemedewerker, magazijnmedewerker, postbezorger, verkoper food, keukenassistent, afwasser, schoonmaker, medewerker autowasstraat en huishoudelijk medewerker. Voor andere beroepen is specifieke kennis, een opleiding of certificaat nodig. Bijvoorbeeld voor verpleegkundige, leraar, woonbegeleider, loodgieter, Energie Prestatie Adviseur, logistiek medewerker en softwareontwikkelaar.

De kans op werk in verschillende beroepen verandert wel door de jaren heen, afhankelijk van economische ontwikkelingen, technologische vooruitgang en maatschappelijke behoeften. Veel beroepen staan al jarenlang op de lijsten met kansrijke beroepen van UWV. Deze beroepen hebben zich bewezen als stabiel en veelbelovend, en de verwachting is dat veel van deze beroepen dat ook nog geruime tijd blijven. Dit komt doordat ze vaak essentieel zijn voor de samenleving en de economie. Het gaat bijvoorbeeld om beroepen in de ICT, techniek, zorg en het onderwijs. Sommige beroepen zijn nieuw op de regionale lijst met kansrijke beroepen, zoals beroepsmilitair, reclasseringswerker en steigerbouwer.

Enkele beroepen zijn minder kansrijk

Niet alle beroepen zijn kansrijk. UWV onderscheidt 9 beroepen die nu minder goede kansen op werk hebben. Het gaat om medewerkers data-invoer, medewerkers postkamer, tekstschrijvers, vertalers, grafisch vormgevers, dierenverzorgers, fotografen, lifecoaches en verkoopmedewerkers cadeau- en huishoudelijke artikelen. Digitalisering bedreigt al jaren veel administratieve mbo-beroepen, zoals medewerkers data-invoer en medewerkers postkamer. Slimme software en computersystemen vervangen repeterende taken. De opkomst van Artificial Intelligence (AI) komt daar bovenop. AI beïnvloedt ook creatieve beroepen en beroepen waarin veel met taal wordt gewerkt. Het aantal vacatures in veel taal- en creatieve beroepen daalde flink in korte tijd. Er zijn dan ook weinig baankansen voor tekstschrijvers/copywriters, vertalers en grafisch vormgevers.Dierenverzorgers hebben veel concurrentie van andere werkzoekenden, doordat het een populaire studierichting is. Verder zijn er steeds meer mensen die willen werken als fotograaf en lifecoach, terwijl er naar verhouding weinig vraag is. Voor fotografen komt de opkomst van AI daar nog bovenop. Verder verandert de fysieke winkelstraat. Sommige winkels in cadeau- en huishoudelijke artikelen hebben financiële problemen of gaan zelfs failliet. Deels komt dit doordat we meer online kopen. Dit verkleint de baankansen van verkopers.

AI van invloed op kansrijkheid beroepen

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) brengt zowel kansen als uitdagingen voor de arbeidsmarkt met zich mee. Volgens een recent UWV-rapport, gebaseerd op inzichten van 19 experts, verhoogt AI de arbeidsproductiviteit en kan het de krapte op de arbeidsmarkt verminderen. Deze technologische vooruitgang leidt echter ook tot verschuivingen in de vraag naar bepaalde vaardigheden en beroepen, wat kan resulteren in een grotere mismatch tussen vraag en aanbod.AI-toepassingen zoals ChatGPT kunnen routinematige en administratieve taken overnemen, waardoor beroepen in administratie, financiën, juridische sectoren, klantenservice en consultancy minder kansrijk worden. Aan de andere kant groeit de vraag naar beroepen die digitale vaardigheden en kritisch denken vereisen, zoals data-analisten, ICT-specialisten en technisch onderlegde rollen in de gezondheidszorg en industrie. De verschuiving naar een AI-gedreven arbeidsmarkt benadrukt het belang van aanpassingsvermogen en levenslang leren. Het is essentieel dat arbeidsmarktpartijen samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van de kansen die AI biedt en om de transitie naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt soepel te laten verlopen.Bekijk alle kansrijke beroepen in Nederland en in de 35 regio’s.De kansarme beroepen in Nederland staan in het artikel Beroepen met weinig kansen op werk.Lees het rapport over de gevolgen van AI op de arbeidsmarkt via AI biedt kansen en bedreigingen voor de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl).

Bron: UWV

Catharina Glazenburg