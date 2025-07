Jubileumeditie stekviswedstrijd HSV Westerwolde: sport verbindt aan de waterkant

VLAGTWEDDE – Gisteravond vond de jaarlijkse stekviswedstrijd van Hengelsportvereniging Westerwolde plaats. Een traditie die elk jaar in juni of juli wordt georganiseerd voor de leden van de vereniging. Dit jaar kreeg de wedstrijd een feestelijk tintje, want HSV Westerwolde viert dit jaar haar 60-jarig bestaan.

De avond stond niet alleen in het teken van vissen, maar ook van verbinding. Wethouder sport Saskia Ebbers was bij de opening en de loting aanwezig en vergezelde de vissers zelfs tot aan het water. Haar aanwezigheid maakt deel uit van het initiatief “Sport verbindt”, waarmee zij sportaanbieders in de gemeente Westerwolde bezoekt. “De hengelsport laat prachtig zien dat sport méér is dan alleen beweging. Het draait ook om samen zijn, betrokkenheid en plezier,” aldus de wethouder.

Ruim twintig deelnemers verzamelden zich bij Partycentrum Rendering, waar om 17.45 uur werd geloot voor de stekken. Om 18.00 uur vertrok de groep naar het Mussel A-kanaal, waar tot 21.00 uur werd gevist. Niet alleen ervaren vissers waren welkom: de jeugd was nadrukkelijk uitgenodigd en er werd goed gezorgd dat jonge deelnemers samen met hun ouder of begeleider konden zitten. Vissen gebeurde met één hengel en er werd op gewicht gevist – dus een leefnet was verplicht.

Na afloop keerden de deelnemers terug naar Partycentrum Rendering voor een gezellige afsluiting met een hapje, drankje en natuurlijk de prijsuitreiking. Er was voor iedereen een prijs, wat het evenement extra laagdrempelig en verbindend maakte.

Uitslag stekviswedstrijd 2025:

Jan Willem Bos Aike Geert Veninga Rowin Bos (junior lid)

Hengelsportvereniging Westerwolde kijkt met voldoening terug op deze bijzondere editie van de stekviswedstrijd. Het was een avond vol sportiviteit, plezier en verbondenheid; precies zoals de vereniging het al 60 jaar voor ogen heeft.

Meer informatie: www.hsvwesterwolde.nl

Bron en foto’s: Hengelsportvereniging Westerwolde

Foto’s: Anneke de Vries

Catharina Glazenburg