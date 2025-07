DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Tijdens een voertuig controle op de parkeerplaats Bunderneuland heeft de politie gisteravond om 19.20 uur een stiletto aangetroffen. Het mes zat in het handschoenenkastje van de auto van een 29 jarige Nederlander die kort voor de controle de grens was gepasseerd. De stiletto is in beslag genomen en er is strafvervolging wegens verboden wapenbezit ingesteld.

Walchum

Vannacht is om 3.45 uur op de camping aan de Seeparkstraße een stacaravan opgebrand. De brandweer van Dersum, Heede en Dörpen was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de stacaravan volledig door de brand werd verwoest. Ook meerdere objecten in de omgeving liepen door de vonkenregen schade op, maar de brandweer wist te verhinderen dat het vuur verder oversloeg. Vanwege de hevige rookontwikkeling werden bewoners van naastgelegen stacaravans geëvacueerd. Ze werden door andere kampeerders opgevangen. De totale schade wordt op 20.000 euro geschat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen 04961/9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg