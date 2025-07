MOW, Museum Westerwolde, daagt kunstenaars uit zich te laten inspireren door het werk van Lodewijk Bruckman

BELLINGWOLDE – Voor de in december verwachte expositie over fijnschilder Lodewijk Bruckman daagt Het MOW professionele kunstenaars uit om zich te laten inspireren door zijn werk.



Magisch realist De collectie van het MOW telt zo’n vijftig werken van schilder Lodewijk Karel Bruckman (1903–1995). Deze noemde zichzelf magisch realist en plaatste zich zo tussen bekende Nederlandse schilders als Carel Willink, Raoul Hynckes en Pyke Koch. Appeltje, eitje! Bruckmans schilderijen kennen een sterke symboliek. De cyclus van vruchtbaarheid en vergankelijkheid loopt als een rode draad door zijn werk. Opvallend vaak verbeeld in elementen als eieren, fruit, bloemen, schelpen en schedels en geschilderd alsof je je zo van het doek af kunt pakken.

Bellingwolde

Na de Tweede Wereldoorlog trok Bruckman naar de Verenigde Staten, waar hij een succesvol schilder werd. Na een korte periode in Mexico keerde hij eind jaren ’80 terug naar Nederland en verbleef hij, met zijn geliefde Evert Zeeven, enige tijd in een hotel tegenover het museum in Bellingwolde. In 1988 schonken zij een collectie schilderijen aan de toenmalige gemeente Bellingwedde. Doe mee!

Kunstenaar?

Gebruik de schilderijen en tekeningen van Bruckman als bron voor eigen werk. Verken kleurgebruik en symboliek van de geschilderde stillevens, de potloodtekeningen of details daaruit. Gebruik het materiaal dat jou past, voel je vrij om ruim te interpreteren en denk gerust verder dan tweedimensionaal werk.

Duik hier vooral ook even in de persoon Lodewijk Bruckman. Beeldmateriaal vind je op Instagram @lodewijkbruckman of Pinterest. Meer info Alles over aanmelden en voorwaarden vind je hier.

Bron: MOW

Catharina Glazenburg