Restante gebouwen Hempflax na brand gesloopt

Morgen is er flink wat zon en blijft het waarschijnlijk een groot deel van de dag droog. Het wordt flink warm met temperaturen rond 28 graden bij een matige oostenwind. In de late avond is er kans op een onweersbui.

Vanavond is het droog met flink wat zon. Ook vannacht is er weinig bewolking maar kan er wel mist gaan ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden met nauwelijks wind.

Vandaag is de start nog veelal grijs maar zal in de loop van de ochtend de zon al wat vaker proberen door te breken. Het blijft droog en zeker vanmiddag zijn er perioden met zon. Ook wordt het flink warmer met temperaturen die gaan oplopen naar de zomerse waarden rond 25 graden. Daarbij is het rustig weer met weinig wind.

Op maandagavond 12 mei brak er bij HempFlax brand uit in de opslag van zo’n tienduizend vezelhennepbalen. Een aantal Pekelders moest vanwege de brand het huis verlaten en werd elders opgevangen. De bestrijding van de brand, die dagen duurde, ging gepaard met veel rookoverlast in de omgeving.

OUDE PEKELA – Bij vezelhennepverwerker HempFlax aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela wordt volgende week met de sloop begonnen van de restanten van de door brand aangetaste gebouwen na de grote brand in mei.