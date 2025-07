Verklaring CGMV agrariërs over stikstofplan van LTO, NAJK, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen

REGIO – Het gezamenlijke stikstofplan van LTO, NAJK, VNG, de provincies en de waterschappen kwam als een verrassing, ook voor CGMV agrariërs. ‘Nadat we het plan hebben gelezen en de nadere uitleg van LTO hebben gehoord, zijn we voorzichtig positief. We leggen graag uit waarom’ zegt CGMV.

Inderdaad, er móet wat gebeuren, en dat is al heel lang zo. Het Bouwstenendocument emissiereductie landbouw heeft als ondertitel ‘Vergunningverlening in Nederland weer in beweging’. De vergunningverlening is het gedeelde belang van de opstellers, dus ook van de boeren en van hen nog wel het meest.

Doelsturing

‘Om te beginnen zijn we blij met de doelsturing, en geen berekeningen van de neerslag op natuurgebieden. Zo krijgen weer zelf de regie en kunnen hun verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen. Op de stoffenbalans bijvoorbeeld kunnen boeren zelf sturen, op de neerslag in natuurgebieden niet.

Ook positief is de eis van 50 procent reductie van stikstofuitstoot bij bouw, verkeer en industrie. Het inzicht dat Nederland een gezamenlijk probleem heeft – en niet alleen de agrarische sector – is blijkbaar ingedaald. Bovendien zijn er tal van mogelijkheden waarbij de agrarische sector de reductie van stikstofuitstoot in de bouw en de industrie kan ondersteunen. Dat maakt samenwerking niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk’.

Lange termijn

Zijn alle zorgen dan voorbij? ‘Nee. Allereerst zijn er straks weer verkiezingen en komt er een nieuwe regering. Dat geeft veel onzekerheid, want zelfs al zou de komende regering het plan overnemen, dan nog is het afwachten of de lange termijn wel gehandhaafd blijft. Want dat is nu net een van de sterke kanten van het plan: geen zwabberbeleid meer, maar de zekerheid dat de te behalen doelen niet weer worden gewijzigd’.

‘Verder geeft dit plan alleen een raamwerk. Daarbinnen moeten nog veel dingen worden bepaald, zoals concrete waardes, het goedkeuren van nieuwe systemen, het op gang komen van innovaties en de manier van financieren daarvan’.

‘De dwang om de doelen te behalen, is natuurlijk niet fijn maar helaas ook noodzaak. De kans is anders groot dat goedwillende boeren hun uiterste best gaan doen, terwijl kwaadwillenden ermee weg kunnen komen.

Eindconclusie: Het Bouwstenendocument stemt hoopvol. Nu de uitvoering nog’, aldus CGMV, de vakorganisatie voor christenen.

Bron: CGMV

Catharina Glazenburg