WILDLANDS viert 90 jaar Zoo in Emmen met reünie op 3 september

EMMEN – In 2025 viert WILDLANDS een bijzondere mijlpaal: het is dan exact 90 jaar geleden dat in Emmen een dierenpark werd opgericht. Op woensdag 3 september organiseert WILDLANDS een reünie voor alle (oud-)medewerkers van het (Noorder)Dierenpark Emmen. Iedereen die ooit minimaal drie maanden in dienst is geweest tussen 1935 en 2025 is van harte welkom om samen herinneringen op te halen en collega’s van toen te ontmoeten.

Ken je die en die nog?

Martijn Anemaat, Coördinator Evenementen bij het dierenpark én organisator van de reünie, begon in 2002 als medewerker Front Office en kijkt er zelf ook naar uit om vele oude bekenden terug te zien. “Ik hoop veel oud-collega’s te kunnen spreken en herinneringen op te halen. Ik vind vooral de ‘ken je die en die nog’- momenten leuk; dat je dan in gesprek raakt en er oude verhalen naar boven komen.” Martijn werkte in de loop der jaren onder meer bij Personeelszaken, als planner en later in het team dat de overgang van Dierenpark Emmen naar WILDLANDS voorbereidde. In totaal is hij nu bijna 25 jaar in dienst en dus kijkt hij terug op best wat hoogtepunten: “De ‘kijkjes op de bouw’ van WILDLANDS heb ik meerdere keren georganiseerd. Met abonnementhouders, stakeholders en zelfs een keer met de pers in een helikopter (!) het bouwterrein over en dit steeds verder zien groeien tot het park dat we nu kennen.” Toch zijn het niet alleen de grote momenten die hem bijblijven: “In het oude park kijk ik vooral met plezier terug op de dagelijkse dingen met collega’s. Ik heb goede herinneringen aan bijvoorbeeld het afsluiten van het park, want als Front Office deden we zelf een hele sluitronde aan het eind van de dag. Maar we reden ook op de pendelbusjes van en naar de parkeerplaats. En ik kijk met veel plezier terug op het aansturen van hulpmedewerkers. We hadden altijd een leuk en hecht team van jongeren op de afdeling.”

Oproep aan oud-collega’s

De reünie is onderdeel van het jubileumprogramma rond 90 jaar Zoo Emmen. Met deze avond wil WILDLANDS stilstaan bij de mensen die het park maakten tot wat het is: van dierenverzorger tot kassamedewerker en van schoolvakantiekracht, technische medewerkers, horecapersoneel tot administratief medewerkers. “Ik persoonlijk zou het vooral erg leuk vinden om de oud-collega’s van Front Office te spreken,” aldus Martijn. “Maar ik heb in de bijna 25 jaar dat ik hier werk heel veel mensen zien komen en gaan, dus ik wil eigenlijk iedereen wel spreken.”

Praktische informatie

De reünie vindt plaats op woensdag 3 september van 19.30 tot 23.00 uur in WILDLANDS aan het Raadhuisplein in Emmen. Deelname is voor alle oud-medewerkers van het dierenpark die tussen 1935 en 2025 minimaal drie maanden in dienst zijn geweest. Tickets kosten €10 per persoon en zijn inclusief hapjes en drankjes. Aanmelden kan via www.wildlands.nl/reunie-zoo-emmen-90-jaar .

Alle informatie over het programma rondom de viering van 90 jaar Zoo Emmen is terug te lezen via https://www.wildlands.nl/zoo-emmen-90-jaar

Bron: WILDLANDS