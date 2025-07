Inwoner Emmen overleden na schietpartij in Coevorden

COEVORDEN, EMMEN – Aan de Kromme Elleboog in Coevorden heeft zaterdag 19 juli omstreeks 03:00 uur een schietincident plaatsgevonden. Ten gevolge hiervan is een 21-jarige man uit Emmen overleden. De politie doet onderzoek en is op zoek naar één of meer verdachte(n).

De politie kreeg omstreeks 03:00 uur melding van een schietincident aan de Kromme Elleboog in Coevorden. Hulpverleningsdiensten troffen ter plaatse het slachtoffer zwaargewond aan. Het slachtoffer, een 21-jarige man uit Emmen, is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De man is later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.



Grootschalig onderzoek

De politie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart vanwege de ernst van het incident. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het schietincident. Op de plaats van het incident is sporenonderzoek gedaan, wordt er buurtonderzoek gedaan en spreken we met mogelijke getuigen. Daarnaast worden camerabeelden bekeken om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.

Na het schietincident hebben getuigen een donkergekleurde personenauto weg zien rijden in de Kerkstraat, die de Botersteeg is ingereden. Het is onduidelijk om wat voor personenauto het precies gaat en of deze betrokken is bij het incident. Kort na het incident is een 18-jarige man uit Schoonebeek aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident. Zijn eventuele rol wordt onderzocht.



Getuigen en/of (deurbel)camerabeelden gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben vooraf, tijdens of na het schietincident. Daarnaast willen ze graag in contact willen komen met mensen die mogelijk meer weten over de toedracht van het incident of meer weten over de personenauto die gezien is.

Heeft u in de nacht van vrijdag 18 juli op zaterdag 19 juli voor 03:00 uur of daarna, iets gezien of gehoord en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of bent u in bezit van (deurbel)camerabeelden waar iets verdachts op te zien is? Of weet u meer over het voertuig dat is weggereden na het incident? Dan komt de politie graag met u in contact. Dit kan door te bellen naar 0900-8844 of door het tipformulier in te vullen. Hier kunt u ook beelden uploaden. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Bron: Politie Drenthe

Catharina Glazenburg