Na het weekend is het onbestendig zomerweer met geregeld buien en vrij lage middagtemperaturen rond 21 of 22 graden. De zon laat zich niet helemaal onbetuigd met soms ook wat langere momenten met zonneschijn.

Morgen kan het eerst nog opwarmen tot een zomerse 25 graden. In de middag zal de temperatuur een aantal graden dalen. Het is wisselend bewolkt en verspreid kunnen een aantal regen en onweersbuien vallen. Dit kunnen stevige buien zijn met kans op veel regen, hagel en zware windstoten.

Vanavond is het nog lang warm met tot halverwege de avond nog temperaturen rond de 25 graden. Wel neemt de bewolking toe met in de late avond kans op een regen of onweersbui. Ook in de nacht blijft er kans op een regen of onweersbui bij minima rond 18 of 19 graden en weinig wind.

Gisteravond reed een 58 jarige inwoner van Weener meerdere keren op de linker rijbaan van de Ahornstraße in Weener. Getuigen belden de politie, die hem heeft aangehouden. De man bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een blaastest wees 1.67 promille aan. Hij is voor bloedonderzoek meegenomen en zijn autosleutels zijn in beslag genomen. Er wordt een strafvervolging ingesteld.

Gisteren is tussen 12.30 en 12.50 uur op de parkeerplaats van de Combi in Weener een geparkeerde zwarte VW Polo aangereden. De bestuurster van de andere auto is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.