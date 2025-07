Optreden van Luna Hamelink verplaatst naar Dorpshuis ’t Ganzenust

VRIESCHELOO – Vanwege de weersvoorspelling voor zondagavond, met regen en onweer, is het Midzomeravondconcert van Luna verplaatst naar Dorpshuis ’t Ganzenust. Aanvang van het concert is 20.00 uur en de toegang is gratis.

Luna Hamelink is een interdisciplinair kunstenares en singer songwriter. Illustrator en volksverhalen verteller van Groningen, Friesland en Drenthe. Ze vertelt over en zingt de verhalen van lang geleden. Zij heeft twee albums uitgebracht. Zeemaren en De Reiziger en Het Witte Wief. Een derde cd komt in September uit. Liedjes zoals Lubbe van Leerms, Grutte Pier, De Zee Wiefkes en Faustus in Leeuwarden zijn van haar hand.

Zondag 20 Juli komt de troubadour van het Groningse lied optreden in Dorpshuis ’t Ganzenust in Vriescheloo. Zij speelt en zingt Groninger sages en eigen werk. Stichting Dorpshuis ’t Ganzenust organiseert dit concert in samenwerking met Dorpsraad Vriescheloo.



Dorpsbewoners en buurtgenoten worden uitgenodigd om het Midzomeravondconcert van Luna Hamelink bij te wonen.

U komt toch ook?

Bron: Ronald Theuns

Catharina Glazenburg