Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Midwolda

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 20 juli, 07.00 uur door Stefan van der Gijze

LATER VANDAAG (ZWARE-) ONWEERSBUIEN!

Vandaag is een wisselvallige dag met vooral later op deze zondag kans op stevige onweersbuien met veel regenwater. Vanochtend kan al een bui of wat regen vallen, maar de echt fikse buien volgen later vanmiddag of vanavond vanuit het zuiden. Dit kunnen zware buien zijn met kans op onweer, hagel en lokaal ook wateroverlast. De temperatuur bereikt tussendoor met wat zon de 26 of 27 graden en voelt het broeierig aan. Veel wind staat er niet die zwak is uit een zuidelijke richting maar bij buien best flink kan uithalen.

Vanavond trekken regen en onweersbuien van zuid naar noord over onze omgeving. Lokaal levert dit (water)overlast op. Vannacht wordt het droog en kan plaatselijk mist ontstaan bij minima rond 15 of 16 graden.

Morgen is er eerst af en toe zon. In de middag trekken nieuwe regen en onweersbuien over onze omgeving maar wel minder zwaar dan op zondag. In de zon warmt het nog even op naar 24 graden met een matige zuidelijke wind.

De rest van de week is het wisselvallig vakantieweer met temperaturen die niet bepaald zomers zijn. Vaak komen we in de middag niet hoger dan 22 graden en draagt de soms stevige wind ook niet bij aan het zomergevoel.