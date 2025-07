Delft Hyperloop wint spannende European Hyperloop Week 2025 in Veendam

VEENDAM – De European Hyperloop Week 2025 is zondag afgesloten met een spectaculaire finale op het terrein van het European Hyperloop Center in Veendam.

Delft Hyperloop ging er na een spannende nek-aan-nekrace met Swiss Hyperloop vandoor met de hoofdprijs. De week stond volledig in het teken van technologische innovatie, internationale samenwerking en de mobiliteit van de toekomst.



Studententeams van over de hele wereld verzamelden zich in Veendam om hun jaarlange werk te demonstreren. De week begon met een officiële opening door burgemeester Annelies Pleyte en minister van Klimaat en Groene Groei Sofie Hermans. Vanaf dat moment werd er intensief gewerkt aan de voorbereidingen van de demonstraties die op zaterdag plaatsvonden.



Kees Mark, Algemeen Directeur van het European Hyperloop Center: “Het is fantastisch op het moment dat de naam van de winnaar genoemd wordt. Het feest barst los, de tranen vloeien en de ontlading is zichtbaar op vele fronten. Het is voor de studenten een intensief jaar geweest waarin ze, naar eigen zeggen, enorm veel geleerd hebben. Tegelijkertijd voel je de teleurstelling bij het team dat net naast de hoofdprijs grijpt.”



De demonstraties varieerden van succesvolle, werkende technologieën tot teams die juist tijdens het beslissende moment te maken kregen met technische tegenslagen. Desondanks blikt de organisatie trots terug op een week waarin innovatie en passie centraal stonden.



Ook de publieke belangstelling was groot. Op de speciale publieksdagen, vrijdag en zaterdag, kwamen meer dan 500 bezoekers naar Veendam om met eigen ogen te zien wat er gebeurt op het gebied van hyperlooptechnologie. Bezoekers konden een kijkje nemen bij het testcentrum en met studenten in gesprek over hun projecten. De belangstelling toont volgens de organisatie aan dat er brede interesse is in deze innovatieve vorm van mobiliteit.



Kees Mark vervolgt: “Het was prachtig om te zien hoe in de aanloop naar de week de teams uit de hele wereld binnenkwamen. De officiële opening met burgemeester Annelies Pleyte en minister Sofie Hermans gaf het geheel extra cachet. Daarna begon het echte werk, met als doel op zaterdag te laten zien wat mogelijk is. Het is fantastisch dat we dit in Veendam hebben kunnen realiseren. We hopen de European Hyperloop Week ook de komende jaren hier te mogen organiseren. Zo kunnen we blijven laten zien welke innovaties er ontstaan rond de mobiliteit van de toekomst — hier, vanuit Veendam.”

De organisatie kijkt terug op een geslaagde week waarin de toekomst van duurzaam vervoer een podium kreeg in het noorden van Nederland.

Bron en foto’s: European Hyperloop Center

Catharina Glazenburg