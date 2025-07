Kindermiddag en dansfeest in het veen bij: Voel het Veen op 26 juli

VALTHERMOND – Op zaterdag 26 juli staat het erf van Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond volledig in het teken van jonge makers en vurige muziek. Overdag bouwen kinderen kunstwerken in het Veenatelier, ’s avonds dansen we onder de sterren op de opzwepende klanken van Taraful din Olanda. Een zomerdag vol kleur, creativiteit en vrolijke Roemeense ritmes.



Jonge ogen in het veen & vurige muziek

Vanaf 16:00 toveren kunstenaars uit Borger-Odoorn het terrein om tot een openluchtatelier. Kinderen (en volwassenen die dat nog durven zijn) gaan aan de slag met natuurlijke materialen: schilderen, bouwen, vilten, mobilen maken, alles mag. Onder begeleiding van beeldend kunstenaar Marleen Dijkdrent (Buiten de Lijntjes) ontstaan er kunstwerken die blijven hangen, letterlijk én figuurlijk. Aan het eind van de

middag worden de werken gepresenteerd.



Vanaf 18:00 is er ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en een zomerse maaltijd aan lange tafels. Ondertussen speelt Taraful din Olanda live op het Pi-podium. Deze vierkoppige band brengt Balkan- en Gipsymuziek met vaart, plezier en vakmanschap. Denk: voeten van de vloer, kinderen die nog naspelen in het gras, muziek die blijft hangen in je hoofd.



Programma in het kort:

16:00 – Start creatieve middag (ouders welkom, maar hoeven niet te blijven)

18:00 – Presentatie kunstwerken & inloop voor het eten

18:30 – Gezamenlijke maaltijd & muziek van Taraful din Olanda

Let op: maaltijd bestellen kan tot en met 24 juli via www.voelhetveen.nl

Locatie: Concertboerderij d’Rentmeester, Zuiderdiep 279, Valthermond



De Voel het Veen Zomereditie gaat de hele zomervakantie door. Met nog meer openluchtconcerten, yoga in het veen, Full Moon Concert en verhalenavonden rond hetPi-podium.

Kijk voor het volledige programma op www.voelhetveen.nl .

Bron: Elise Kerner

Catharina Glazenburg