DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Om half tien gistermorgen heeft de politie bij een controle op de parkeerplaats Bunderneuland een 25 jarige Poolse man aangehouden. Hij zat als passagier in een auto die kort daarvoor de grens was gepasseerd. Hij was veroordeeld tot een maand gevangenisstraf omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs toen hij een voertuig bestuurde. Hij kon de straf afkopen door meteen 1.200 euro, verhoogd met bijna 100 euro administratiekosten, te betalen. Hij heeft het bedrag voldaan en kon daarna zijn reis voortzetten.

Meppen

Vermoedelijk tussen 4.00 en 6.45 uur is vanmorgen op de B70 tussen de afritten Meppen-Nödike en Meppen Centrum een wijnrode VW in de linker berm tegen de vangrail gebotst. Dit gebeurde ter hoogte van Autohaus Schwarte. De bestuurder is na de aanrijding doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931 / 9490.

Haren

Tussen zaterdag 16.30 en zondag 12.00 uur is een personenauto op de Reetfehnstraße tegen twee geparkeerde auto’s gebotst. Het betreft een grijze Audi A4 en een zwarte Audi A3. Beide wagens hebben voor meerdere duizenden euro’s schade. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 / 72100

Papenburg

Om 15.50 uur gistermiddag is in een keuken van een appartementencomplex brand ontstaan. De brand werd veroorzaakt door een vergeten pannetje op het vuur en breidde zich verder door de keuken uit. Twee mannen van 46 en 48 jaar zijn met rookvergiftigingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. Het appartement is op dit moment onbewoonbaar. De schade wordt op 20.000 euro geschat.