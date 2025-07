Onderzoek met helikoptermetingen vanaf 1 augustus van start

NOORD NEDERLAND – Vanaf 1 augustus vliegt een helikopter over delen van Groningen, Drenthe en Fryslân om de ondergrond in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we zien waar kleilagen liggen die het grondwater beschermen en waar zoet en zout grondwater zit. De helikopter vliegt overdag op zo’n 80 meter hoogte, met een snelheid van 60 tot 80 kilometer per uur en beweegt zich in rechte lijnen heen en weer over het gebied. Onder de helikopter hangt een speciaal meetinstrument dat metingen uitvoert. Deze activiteiten zijn onderdeel van het landelijke project FRESHEM-NL.

De helikopter vliegt in de periode augustus 2025 tot en met februari 2026. De metingen worden veilig en verantwoord uitgevoerd en zijn veilig voor mens, dier en natuur. Zo wordt er niet gevlogen in het broedseizoen en gelden er strenge regels voor natuurgebieden.

Op FRESHEM-NL staat de globale vliegplanning per regio. De exacte vliegmomenten komen in de dag- en weekplanning te staan, die mede afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. De planning wordt daarom regelmatig aangepast. De meest actuele versie van de planning is te vinden op de website.

Gezamenlijk onderzoek naar ondergrond van Noord-Nederland

Het FRESHEM-NL project (FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter Electro-Magnetic survey) is een landelijke samenwerking van zeven provincies, zeven waterschappen, vijf drinkwaterbedrijven en twee onderzoeksinstellingen. De provincies Groningen en Drenthe, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen werken samen in deelregio Groningen-Drenthe.

De resultaten van FRESHEM-NL worden voor iedereen beschikbaar en worden gebruikt om in de toekomst ons kostbare grondwater beter te kunnen beheren, te achterhalen waar beschermende kleilagen zich bevinden, en te bepalen waar eventueel water kan worden gewonnen.

Op maandag 30 juni 2025 organiseerde de provincie Groningen samen met regio Noord een webinar over dit project. Een expert van TNO/Deltares vertelde hoe de metingen werken, waarom ze belangrijk zijn en wat we met de resultaten kunnen. Ook werden er vragen van kijkers beantwoord.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Meer informatie over het project is te vinden op de website van FRESHEM-NL. Daar staan ook antwoorden op veel gestelde vragen.

Catharina Glazenburg

Bron: Provincie Groningen