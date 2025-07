Opvang locatie voor Oekraïense vluchtelingen aan Olympialaan definitief langer open

STADSKANAAL – Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders definitief besloten om deopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Olympialaan langer open te houden. Deze locatie blijft open voor de duur van de periode dat Nederlandse gemeenten de verantwoordelijkheid dragen voor de opvang van deze groep mensen.



In januari van dit jaar kondigde de gemeente al aan van plan te zijn om deze locatie langer open te houden dan dat in eerste instantie was aangegeven. In de afgelopen periode heeft de gemeente omwonenden gevraagd naar hun ervaringen, suggesties en eventuele zorgen. Uit al hun reacties is gebleken dat zij over het algemeen heel tevreden zijn over hoe de locatie is ingericht en dat ze nauwelijks (over)last ervaren. Op basis hiervan heeft de gemeente nu besloten om het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit.



Wethouder Ingrid Sterenborg: “Eerder dit jaar gaven we al aan dat we het als gemeente belangrijk vinden dat ook de vluchtelingen uit Oekraïne een goed onderkomen hebben. Met dit definitieve besluit kunnen we de bewoners van de opvanglocatie een onderkomen bieden zo lang als dat nodig is. Met grote waardering kijk ik naar de manier waarop onze inwoners hun gastvrijheid tonen naar de Oekraïense vluchtelingen. Ik wil graag iedereen bedanken die zich, op welke manier dan ook, inzet voor een veilige en welkome plek hier voor deze groep mensen.”

Bron: Gemeente Stadskanaal

Catharina Gazenburg