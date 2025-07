Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas treedt op in Openluchttheater Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 21 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND WEER EEN BUI | MORGEN REGENACHTIG

Na de regen van gisteravond is het een stuk minder warm want vanochtend is het 17 tot 21 graden en vanmiddag wordt het 22 tot 24 graden. De zon komt er goed bij maar er blijven steeds ook wolkenvelden en voorlopig blijft het droog. In de namiddag en de avond is er dan weer kans op een regen- of onweersbui. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, maar bij een onweersbui is vanavond kans op windvlagen.

Vannacht blijft er veel bewolking achter en af en toe kan er dan ook wat regen vallen. Morgen wordt daarna zelfs een vrij natte dag met een zuidwestenwind, meestal veel bewolking, en geregeld enige regen. In totaal kan er morgen 5 tot 10 mm aan regen vallen.

Woensdag is ook een beetje wisselvallig maar dan is het vaak droog met wat zon, en donderdag en vrijdag lijken helemáál droog te gaan verlopen met vrij veel zon en wat stapelwolken. Maxima morgen en woensdag rond 21 graden, daarna rond 23 graden.