Vakantie Bijbel Club van start: “Ik vind het erg leuk!”

MIDWOLDA – Onder een stralende zon ging maandagmiddag de Vakantie Bijbel Club in Oldambt van start. De eerste dag stond in het teken van het begin van ‘de reis’ – en dat was te merken! Met rode wangen van enthousiasme stroomden kinderen het terrein op, klaar om te spelen, te knutselen en samen iets nieuws te beleven.

Op de knutseltafels lagen canvastassen, stiften, stickers en sjablonen klaar. Niet veel later zaten kinderen vol concentratie te tekenen en te kleuren. “Tassen maken vond ik het leukst, want ik houd van knutselen,” vertelt Marrylin trots.

Ook op het grasveld was er volop actie. “Spelletjes vond ik het leukste,” zegt Oliviér. “Omdat we dan zelf kunnen kiezen.” Er werd druk gerend, gelachen, gevoetbald en getrokken aan het touw bij een potje ouderwets touwtrekken.

De middag draaide om het thema “Hé, ga je mee?”, waarbij kinderen stap voor stap een bijzondere reis maken – niet met koffers of vliegtuigen, maar door verhalen, spel en creativiteit. Maandag begon die reis bij het allereerste begin: het verhaal van de schepping. “Het ging over dat God ons heeft gemaakt,” zegt Oliviér. “Scheppen is dingen creëren.”

Na het verhaal was er een pauzemoment met limonade en koekjes, het bekende ‘knabbel en babbel’. In kleine groepjes werd nog even nagepraat over wat ze hadden gehoord. Daarna doken de kinderen weer vol energie het programma in: meer spelletjes, meer knutselplezier en vooral veel samen ontdekken.

Met de zon op hun gezicht liepen kinderen aan het eind van de middag naar huis.

Sommigen met een zelfgemaakte tas in de hand, anderen met een geschminkt gezicht.

Tot en met vrijdag 25 juli begint elke middag om 14.00 uur de club in zowel Midwolda als in Bad Nieuweschans. Meer informatie is te vinden op vbc-oldambt.nl.

Bron en foto’s: Joshua Noteboom

Catharina Glazenburg