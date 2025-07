Zomerpret in Westerwolde: Summerbreak van start in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De zomervakantie is goed begonnen in Westerwolde met de start van Summerbreak – een gratis evenement vol sport, spel en plezier voor kinderen en families. Maandagmiddag trapte het driedaagse evenement af bij het strandbad in het Kemperpark in Bellingwolde, waar tientallen kinderen genoten van het mooie weer en een breed scala aan activiteiten.

Van springen op de opblaasbare survivalbaan tot waterdiertjes zoeken aan de waterkant: er was voor ieder wat wils. De brandweer van Bellingwolde was ook van de partij en trok veel bekijks – kinderen mochten zelf met de brandslang spuiten, wat uiteraard voor veel enthousiasme en natte kleding zorgde.

De sfeer was vrolijk en ongedwongen. Kinderen konden hun eigen schepnet maken, suppen, knutselen en voetballen. Ook was er een spannende speurtocht waarmee deelnemers kans maakten op leuke prijzen tijdens de gratis loterij. Alles werd mogelijk gemaakt dankzij de inzet van lokale verenigingen, vrijwilligers en bedrijven.

Summerbreak reist deze week door Westerwolde:

Dinsdag 22 juli : Vlagtwedde, de Barlage

: Vlagtwedde, de Barlage Woensdag 23 juli: Ter Apel, Moekesgat

Van 12.00 tot 16.00 uur

Wethouder Saskia Ebbers benadrukt het belang van Summerbreak: “Met dit evenement willen we kinderen samen laten spelen, sporten en plezier maken. Iedereen is welkom – meedoen is gratis.”

Aanmelden kan via de website van Westerwolde Beweegt, waar ook een overzicht te vinden is van alle activiteiten.

Over Westerwolde Beweegt

Westerwolde Beweegt is een samenwerking tussen de gemeente, Huis voor de Sport Groningen en andere lokale partners. Het team bestaat uit vakleerkrachten, sportcoaches, een beweegcoach en sportconsulenten. Samen zetten zij zich in voor een gezonde, actieve leefstijl voor jong en oud.

Mis het niet – beleef Summerbreak en maak van jouw zomervakantie een feest!

Bron: Westerwolde Beweegt

Foto’s: Catharina Glazenburg en Malou Vos

Video: Malou Vos