Diamanten bruidspaar in Ter Apel 

TER APEL – Vandaag zijn Johan Berend Slimback en Anna Gebiena Schoemaker 60 jaar getrouwd. Ze trouwden in het gemeentehuis in Emmen, want De Maten waar Bien woonde maakte destijds nog deel uit van de Drentse gemeente Emmen.

Ze leerden elkaar kennen tijdens een dansavond in de IJzeren Klap in Musselkanaal. Na een paar week hoorde Ben dat het mooie ‘wichie’ uit de Maten weer zou komen dansen en toen pakte hij zijn kans en sindsdien bleven ze samen tot op de dag van vandaag. Na vijf jaar verkering is het paar gaan wonen in Ter Apelkanaal. Later verhuisden ze terug naar de Maten tot ze zo’n negen jaar geleden een appartement betrokken aan De Kruier in Ter Apel.

Ben begon zijn werkzame leven in de slagerij van zijn vader. Vervolgens werkte hij op de slagerij-afdeling van supermarkt Idema dat later C-1000 werd. Bien werkte als boerendochter bij haar vader op de boerderij Later heeft ze nog gewerkt bij de Avebe en in de winkel van supermarkt Idema waar haar Ben ook werkzaam was.

Het paar kreeg twee kinderen, een jongen en een meisje, en er zijn inmiddels twee kleinkinderen. Bien houdt van tuinieren en Ben speelt met liefde de rol van chef-kok in huize Slimback. Beiden speelden vroeger met veel plezier toneel bij de tv De Herontkieming in De Maten. Bien mag graag fietsen en is de gymclub van De Maten nog steeds trouw. Ben houdt van biljarten en samen leggen ze nog graag een kaartje op tafel op de vaste zondagavond.

Rond een uur of drie kwam loco-burgemeester Giny Luth nog even langs met als cadeau voor het bruidspaar een kopie van hun trouwakte uit 1966, die ongetwijfeld een prominent plekje in huize Slimback zal gaan krijgen.

Bron en foto: Harrie Woldendorp

Catharina Glazenburg