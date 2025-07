Gert Wubs 25 jaar bij DOC Kaas; een leven vol vakmanschap, radio en betrokkenheid

HOOGEVEEN, VLAGTWEDDE – Gert Wubs vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum bij DOC Kaas in Hoogeveen. Al een kwart eeuw is hij een vertrouwd gezicht in de kaasmakerij. Wat ooit begon als operator groeide uit tot een rol met grote impact – als teamcoördinator én leermeester.

Gert startte zijn loopbaan al op 16 augustus 1982 als leerling-kaasmaker bij de Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting (OZMI) in Winschoten. Na de sluiting van deze fabriek in 2000, vond hij zijn plek bij DOC Kaas in Hoogeveen. Daar werkte hij eerst als operator, maar zijn kennis en toewijding bleven niet onopgemerkt. Inmiddels is hij al jaren teamcoördinator.

Wat Gert uniek maakt, is zijn rol als leermeester. Hij kent elke stap van het proces, van verse melk tot een perfect gerijpte kaas, en draagt die kennis met zorg over. Onder zijn begeleiding zijn talloze nieuwe operators opgeleid. Niet alleen met technische instructies, maar vooral ook met die kleine, onzichtbare kneepjes van het vak: het echte kaasmaken; al 43 jaar!

Hoewel Gert inmiddels aftelt naar zijn pensioen, nog drie jaar te gaan en dat weet hij precies, is hij nog altijd even betrokken, gedreven en van grote waarde voor het team. Zijn kennis blijft voortleven in elke collega die hij heeft opgeleid.

Bij zijn jubileum werd Gert op het werk feestelijk in het zonnetje gezet. Er was gebak, bloemen en een bijzondere verrassing: een grote, oude kaas met zijn eigen foto erop. En alsof dat nog niet genoeg is, staat er binnenkort nóg iets op stapel. Wat precies, blijft voorlopig nog geheim.

Vrijwilliger met hart voor radio

Naast zijn werk is Gert al sinds 1993 actief bij Radio Westerwolde. Hij raakte destijds enthousiast dankzij Alko Waalkens, bij wie hij destijds een cursus fotografie volgde. Radio Westerwolde zond toen nog uit vanuit zorgcentrum De Bolderbörg. Gert begon met de techniek bij de uitzendingen van kerkdiensten en zat in de Raad van de Kerk.

Vandaag de dag is hij nog altijd actief: Hij verzorgt de techniek bij onder anderen de programma’s Dieverdoatsie, Muziek uit het leven van..en Muziek voor het hart. Op zondag verzorgt hij de uitzending van de kerkdiensten; zowel live als opgenomen. Ook regelt hij de locatie-uitzendingen. Voor al deze inzet neemt hij zelfs vrije dagen op. “Ik vind het belangrijk dat RTV Westerwolde zich laat zien aan het publiek,” aldus Gert. Voor hem is radio zijn grote hobby.

Elk jaar op het land

Een tweede passie van Gert is het werken op het land. Sinds 1984 helpt hij elk jaar in de oogstperiode mee; eerst bij de familie Horlings in Zeewolde en vanaf 1999 bij zijn neef Bert Hoekzema. In het voorjaar is hij betrokken bij de grondbewerking en in oktober bij de oogst. Bijna 40 jaar lang neemt hij in oktober vrij om dit werk te kunnen blijven doen.

Trots op zijn gezin

Gert is trots op wat hij bereikt heeft, maar vooral op zijn gezin. Zijn kinderen Janine, Ruben, Henk-Jan en Jessica hebben inmiddels allemaal hun eigen plek in het leven gevonden. En zijn vrouw Anita verdient volgens hem een speciale vermelding; zij heeft al zijn inzet en passies altijd mogelijk gemaakt.

Bronnen: Harold Moman, Gert Wubs en RTV Westerwolde

Foto’s: DOC Kaas, eigen foto’s van Gert Wubs en Catharina Glazenburg

Catharina Glazenburg