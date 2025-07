Repair Café voor tweede keer in Nieuwe Pekela: samenwerking De Badde en Oosterlengte

NIEUWE PEKELA – Voor de tweede keer konden inwoners maandag terecht bij het Repair Café in Clockstede om hun kapotte spullen te laten repareren. Het initiatief is een samenwerking tussen buurtorganisatie De Badde en zorgorganisatie Oosterlengte.

“Het Repair Café loopt al heel goed in Oude Pekela,” vertelt Annemiek Bakker, buurtwerker bij De Badde. “Op een gegeven moment kwam ik in contact met Amelie van Oosterlengte. Zij gaf aan dat er behoefte is aan activiteiten hier in het gebouw. Een samenwerking leek ons heel fijn, en zo ontstond het idee om ook hier een Repair Café te starten.”

Ook Amelie Lochorn, coördinator activiteiten en vrijwilligers bij Clockstede, is enthousiast: “Wij werken vanuit buiten naar binnen. Met dit initiatief hopen we dat de buurt meer betrokken raakt bij ons. Daarnaast willen we graag meer activiteiten organiseren, maar dat is lastig met zo weinig vrijwilligers. Iedereen die ideeën heeft, mag zich bij ons melden. Er is hier veel mogelijk, van bloemschikken tot praatgroepen.”

In augustus is er een zomerpauze. In september gaat het Repair Café verder: de tweede maandag in Oude Pekela en de derde maandag in Nieuwe Pekela.

Malou Vos