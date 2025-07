Summerbreak verplaatst: kinderen genieten in sporthal Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Door het natte weer is het Summerbreak-evenement dinsdag niet doorgegaan op de Barlage, maar verplaatst naar de sporthal in Vlagtwedde. “Het veld was veel te nat. We hebben het heel snel geregeld dat we het hier konden doen, dus dat was super. De kinderen hebben zich weer prima vermaakt,” vertelt beweegcoach Tim Beijleveldt.

Ondanks de regen wisten tientallen kinderen de weg naar de sporthal te vinden voor een middag vol sport, spel en plezier. Springkussens, knutseltafels en sportieve activiteiten zorgden voor veel enthousiasme.

Morgen is de laatste dag van Summerbreak. Woensdag 23 juli staat Moekesgat in Ter Apel op het programma. Het evenement duurt van 12.00 tot 16.00 uur en deelname is gratis.

Tekst en foto’s: Malou Vos