Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 22 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET BUIEN | GEMIDDELD ZOMERWEER

Het is een herfstachtige dag door een lagedrukgebied in de Duitse Bocht en ten noorden van de Wadden. De lucht is onstabiel en vochtig, en daardoor is er veel bewolking met verspreid steeds enkele buien. Lang niet overal regent het, maar lokaal kan er ook een flinke hoosbui voorkomen. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west en de maximumtemperatuur is 20 á 21 graden.

Morgen ligt genoemd lagerdrukgebied boven Denemarken maar ook dan geeft nog veel bewolking met verspreid wat regen of motregen. Toch is het de meeste tijd morgen wel droog. De maximumtemperatuur voor morgen is 22 graden en de wind is zwak tot matig uit het west.

Op donderdag draait de wind naar het noordwesten en dat geeft iets meer opklaringen, maar vooral ‘s middags ook nog kans op een paar buien. En heel warm is het dan nog niet, al wordt het donderdagmiddag 23 of 24 graden. Vrijdag en in het volgende weekend is het ook ongveeer 23 graden, met af en toe zon maar op vrijdag en zondag een bui. Gemiddeld Nederlands zomerweer dus.