Circa 18 appartementen in project Hertenkamp

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 23 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN EEN BUI | WEINIG VERANDERINGEN

Er zijn vooral vanochtend zonnige perioden, maar gaandeweg de dag ontstaat er meer bewolking en plaatselijk gaat ook een bui vallen. Dat zal vooral vanmiddag zijn, verder is het de meeste tijd droog want meer kans op regen is er in het Waddengebied. Er staat bij ons een zwakke tot matige westenwind en de maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden.

Morgen komt de wind uit het westen tot noordwesten en ook dat geeft een licht wisselend plaatje met geregeld wat zon maar ook kans op wat lichte regen. Maximumtemperatuur morgen opnieuw rond 22 graden.

Op vrijdag lijkt het wél helemaal droog te zijn met veel opklaringen, maximum ook dan rond de 22 graden. En in het weekend en begin volgende week zijn de veranderingen ook klein. Zaterdag is het lang droog maar ‘s avonds is er kans op wat regen en zondag valt er misschien een bui, maar zijn er ook zonnige momenten. De temperatuur verandert ook al niet veel: zaterdag wordt het 24 graden, zondag en begin volgende week opnieuw zo’n 22 graden.