Feestkar zet Bad Nieuweschans op z’n kop

BAD NIEUWESCHANS – Het is 13.30 uur en muziek galmt door de straten van Bad Nieuweschans. “Om twee uur beginnen we met een prachtig kinderprogramma in de Akkerschans! Zorg dat je erbij bent!” klinkt het door een megafoon.

De auto met feestgangers en een mascotte in de aanhangwagen stopt naast een oud stel. Ze lachen als ze uitgedaagd worden tot een dansje. Uit de deuropeningen van huizen steken nieuwsgierige hoofden naar buiten.

“We zijn er elke dag heel vroeg, en dan kunnen we elke keer meegaan,” vertelt een van de enthousiastelingen op de kar, “het is leuk hoor!”

De auto rijdt weer terug naar het buurthuis. Hier begint de dagelijkse Vakantie Bijbel Club. Terwijl kinderen het gratis programma met verhalen, muziek, knutselwerkjes, springkussen en buitenactiviteiten volgen, genieten de ouders van een gesprek met kovvie en kouke. Ook de kinderen krijgen drinken en snoep.

“Dat is mijn crush,” vertelt een meisje op de vraag wie de naam op haar versierde tasje is. Of ze het nog aan hem gaat geven? “Nee, dat zeker niet! Hij mag het niet weten,” luidt het antwoord.

De creativiteit van kinderen is niet te missen, evenals de kovvie met kouke. Daarom zijn kinderen en ouders van harte welkom in de Akkerschans of in de Schakel!

Van maandag 21 juli t/m vrijdag 25 juli, om 13.30 uur inloop en om 14.00 uur de start van het programma.

Bron en foto’s: Joshua Noteboom

Catharina Glazenburg