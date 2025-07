DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Gisteren is tussen 15.15 en 16.00 uur in de parkeergarage van Kaufland in Meppen een zwarte VE Golf met kentekenplaten uit Nordhorn aangereden. De dader, die vermoedelijk in een witte personenauto reed is onbekend.

Tussen maandag 21.30 en dinsdag 11.00 uur is aan de Emslage Straße bij een werkplaats ingebroken. De dader kwam via een raam de opslagruimte van de werkplaats binnen en is er via een deur aan de achterzijde weer uit gegaan. Het slot van deze deur is vernield. Voor zover bekend is er niets gestolen.

Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931 / 9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg