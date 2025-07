Politie houdt vierde verdachte aan voor dodelijk schietincident Kromme Elleboog Coevorden

COEVORDEN, EMMEN – De politie heeft vanmiddag een 23-jarige man uit Schoonebeek aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident aan de Kromme Elleboog in Coevorden. De man is aangehouden in Emmen. De politie doet verder onderzoek in een pand in Coevorden en een pand in Emmen.

Net als de eerder aangehouden 16-jarige verdachte, zit deze verdachte ook in volledige beperkingen. Mede daarom worden er weinig details bekendgemaakt. Het politieonderzoek is nog in volle gang en met deze aanhouding nog niet afgerond.

De politie heeft afgelopen zaterdag ook twee (andere) mannen, van 31 jaar uit Emmen en 33 jaar uit Coevorden, aangehouden. Beide verdachten zijn vandaag voorgeleid. De 31-jarige man uit Emmen is in vrijheid gesteld maar blijft verdachte in het onderzoek. De 33-jarige man uit Coevorden zit nog vast en beperkingen blijven vooralsnog van kracht. Hen wordt mishandeling en/of poging vrijheidsberoving verweten met betrekking tot de eerder aangehouden 18-jarige verdachte. De mishandeling en/of poging vrijheidsberoving heeft vlak voor het dodelijk schietincident plaatsgevonden op dezelfde plek. Of de mishandeling en/of poging vrijheidsberoving verband houdt met het dodelijk schietincident, wordt onderzocht. Het politieonderzoek gaat verder.

Bij het schietincident raakte om 00.30 uur in de nacht van vrijdag 18 juli op zaterdag 19 juli een 21-jarige man uit Emmen zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Bron: Politie Drenthe

Catharina Glazenburg