Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Slegge

SLEGGE, TER APELKANAAL – Vandaag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Slegge, om vanuit hier hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Slegge is een buurtschap, gelegen aan de weg van Jipsingboermussel naar Ter Wisch. In het café-restaurant bij de forellenvisserij stond vanaf 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich voor de wandeling hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze dag waren er weer drie afstanden te wandelen, de gebruikelijke 6, 8 en 10 km. De groep voor de 10 km vertrok om 9.15 uur richting de Schaalbergerweg. De Schaalbergerweg was tot ver in de twintigste eeuw niet meer dan een veredeld zandpad. Pas in 1928 werd begonnen met de verharding van de weg. En hiervoor was natuurlijk veel geld nodig. Daarom werd in 1927 Wegwaterschap Schaalbergerweg opgericht. Dit waterschap had de taak om de Schaalbergerweg te verlengen en te verharden. Om dit te bekostigen werd een geldlening afgesloten. En deze moest natuurlijk ook weer worden afgelost. Dit is dus gelukt. Toen in 1964 de lening was afgelost, werd de weg overgedragen aan de ( toenmalige) gemeente Vlagtwedde en werd het waterschap opgeheven.

Vanaf de Schaalbergerweg ging de wandeling richting het vliegveld van de MTA, de Model Vliegclub Ter Apel. Deze club is opgericht in 1979, omdat er een ledenstop was ontstaan bij de ELC, de Emmer Luchtvaart Club. De heren Germs, v.d. Kaap en Drenth kwamen toen op het idee in Ter Apel een eigen club op te richten. Leden komen momenteel niet alleen uit Ter Apel, maar ook uit de omliggende plaatsen. Tijdens het passeren van dit vliegveldje was aan de linkerkant de voormalige, afgedekte, vuilstort van Ter Apelkanaal duidelijk te zien.

De wandeling ging verder langs de achterkant van het Avebe terrein, in de richting van Ter Apelkanaal. Tijdens de drinkpauze gaf wandelcoach Robert een uitleg over de veelvuldigheid van gebruik van de aardappel. Vroeger werd de aardappel hoofdzakelijk geteeld voor de winning en productie van zetmeel. De resten werden via oppervlaktewater, vloeivelden of nog later de smeerpijp afgevoerd. Tegenwoordig gaat er eigenlijk niets meer van verloren en heeft het gebruik van de eiwitten in de restanten hoge prioriteit.

Na de pauze ging het door het open landschap richting Ter Haar. Hier kon op afstand de particulier, met subsidie, aangelegde amfibieënpoel worden waargenomen en ging het langs een gedeelte waar in dit landschap een groot perceel was vrijgemaakt voor patrijsbeheer. De doelstelling hiervan is op één van de foto’s te lezen.

Via Ter Haar, met in de verte de bekende stellingmolen, ging de wandeling door het bos weer richting het restaurant bij de visvijver de Slegge. Daar stond voor de liefhebbers weer twee soorten soep met stokbrood te wachten. En voor de wie meer wilde: een broodje heerlijk huis gerookte forel.

Tekst en Foto’s: Jan Bossen

Catharina Glazenburg