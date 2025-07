Zoutwinning Zuidwending: GemeenteBelangen Veendam verlangt meer zekerheid

VEENDAM – De fractie van GemeenteBelangen Veendam heeft een kritische zienswijze ingediend bij het Ministerie van Klimaat en Groene Groei over de voorgenomen verlenging van de zoutwinning door Nobian in Zuidwending. In deze zienswijze wordt ingezet op meer veiligheid, duidelijkheid en een duurzame toekomst voor inwoners en gemeente.



In het ontwerpbesluit lijkt het economische belang van de zoutwinning en de afhankelijkheid van chloorproductie voor het industriegebied Eemshaven en de noordelijke chemiecluster zwaarder te wegen dan het voorzorgsprincipe. De industrie in Noord-Nederland is sterk afhankelijk van chloorproducten uit de zoutwinning in Zuidwending. Juist deze afhankelijkheid maakt het volgens de fractie noodzakelijk om het voorzorgsprincipe – waarbij veiligheid, gezondheid en milieu voorop staan – strikter toe te passen.



Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft recent aangegeven dat Nobian onvoldoende heeft aangetoond dat de zoutcavernes na afloop van de winning veilig en duurzaam kunnen worden afgesloten. Dit brengt risico’s met zich mee, zoals verzilting van grondwater en instabiliteit van de ondergrond. Daarnaast maken bewoners zich zorgen over mogelijke verzakkingen en schade aan hun woningen, en over hoe zij eventuele schade kunnen bewijzen en verhalen.



GemeenteBelangen Veendam vindt dat het voorzorgsprincipe strenger moet worden toegepast. De voorgestelde termijn van vijf jaar waarin Nobian aanvullend onderzoek mag doen naar de veiligheid van de afsluiting, wordt als te lang gezien. Een kortere termijn is nodig, zodat inwoners sneller duidelijkheid en zekerheid krijgen. Ook pleit GemeenteBelangen Veendam voor onafhankelijke monitoring en een laagdrempelige schadeafhandeling met omgekeerde bewijslast, zodat inwoners snel en rechtvaardig worden geholpen.



Verder is het belangrijk om in te zetten op een duurzaam bedrijfsmodel, waarbij alternatieven en innovatie worden gestimuleerd en de afhankelijkheid van één bron wordt verminderd. Zo kan de leveringszekerheid worden vergroot en het risico op maatschappelijke en economische schade bij verstoringen worden beperkt.



Fractievoorzitter Robert de Jonge (GB): “Voor onze gemeente is het heel belangrijk dat veiligheid, gezondheid en economie goed in balans zijn. GemeenteBelangen vindt economische activiteiten belangrijk, maar veiligheid staat altijd voorop. Met onze zienswijze vragen we het Rijk om hier

zorgvuldiger naar te kijken en te kiezen voor een aanpak die ook op de lange termijn werkt.”



Inwoners kunnen tot 31 juli nog een zienswijze indienen, voor meer informatie: <https://mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinning-zuidwending>

Bron: Robert de Jonge, Fractievoorzitter GemeenteBelangen Veendam

