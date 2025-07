Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 24 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LICHT WISSELVALLIG | NIET WARM EN NIET KOUD

Het is ook vandaag een klein beetje wisselvallig met weliswaar af en toe een paar brede opklaringen, maar vooral vanmiddag en vanavond ook kans op een lokale bui. En daar zit dus een enkele flinke bui tussen. Koud is het vanmiddag niet want het wordt dan 22 tot 24 graden. Er staat ook maar een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest: meestal windkracht 2.

Vannacht en morgenochtend is het meestenstijds bewolkt en dan is er kans op wat lichte regen of motregen. Morgenmiddag- en avond komen er brede opklaringen met mooi weer en dan is het droog. Maximumtempertuur morgen rond 23 graden een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord.

Zaterdag is er dan weer meer bewolking met kans op een lokale bui, en zo gaan we ook zondag en maandag verder. Dat is dus met licht wisselvallig weer met af en toe zon maar van tijd tot tijd ook een bui die voorbijkomt. Maximumtemperaturen op zaterdag rond 24 graden, daarna rond 22 graden.