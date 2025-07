Armband met bijzonder verhaal duikt op tijdens inbrengdag bij MOW, Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Tijdens de inbrengdag van de Groninger Niet Weggooien Tour op 24 mei van dit jaar, dook in het MOW I Museum Westerwolde een schakelarmband op met een bijzondere geschiedenis. Met hulp van het MadA (Museum aan de Aa) onderzocht het museum de achtergrond van de armband en deelt het graag het bijbehorende verhaal.



Over de grens

In het Duitse Weener, net voorbij Nieuweschans, stond vanaf eind jaren ’30 tot 1945 een enorme boerderij waarin de fabriek ‘Metallverarbeitung Theodoor Klatte’ gevestigd was. Klatte was bevriend met Hermann Göring, opperbevelhebber van de Luftwaffe en zijn bedrijf maakte uitlaatsystemen en andere onderdelen voor Duitse oorlogsvliegtuigen. Het personeel bestond voor een groot deel uit dwangarbeiders; Russen, Polen, Oekraïners en ook Nederlanders, die elke dag op de fiets naar Weener kwamen.



Dankbaar

Jan Pieter Bahlmann (1916 – 2007) was zo’n pendelaar. Hij werd als lasser tewerkgesteld bij ’Klatte Flugzeugbau’ maar fietste iedere avond terug naar huis in Oudeschans. Toen Jan erachter kwam dat de Oekraïense vrouwen weinig te eten kregen begon hij regelmatig wat extra’s voor ze mee te smokkelen.

Als dank en ook als teken van verzet maakten de vrouwen in het grootste geheim van restmateriaal uit de fabriek een armbandje en een ring, die Jan aan zijn vriendin kon geven.



Na de oorlog

Jan trouwde met zijn verloofde, Grietje Bahlmann – de Groot. Hij startte een transport- en grondbewerkingsbedrijf in Oudeschans en verhuisde later naar Bellingwolde. Het armbandje bleef zorgvuldig bewaard, de ring raakte helaas zoek. Het echtpaar Bahlmann liet de armband na aan Jan Hidding, een dierbare werknemer die tot zijn pensioen in dienst was bij het bedrijf.

Bijna alle gebouwen van de boerderij in Weener waarin de fabriek gevestigd was staan er nog.

Het lot en de namen van de Oekraïense vrouwen zijn onbekend.



Roestvrij staal

Op de inbrengdag van de Groninger Niet Weggooien Tour schonk Jan Hidding de armband aan het MOW. Het sieraad is in zeer goede staat en bestaat uit schakels van roestvrij staal, die aan een zijde versierd zijn met patronen in een fijn reliëf dat er waarschijnlijk in geponst is. De middelste schakel heeft 2 lagen en een rode, ingelegde stip. Het museum zal de armband met zorg bewaren en vanaf eind juli

tijdelijk tentoonstellen.



Over het MOW

Het MOW is een eigenzinnig museum in een prachtige, landelijke omgeving. In steeds wisselende exposities verkent het MOW de artistieke en cultuurhistorische betekenis, identiteit én toekomst van

het Groninger platteland, speciaal Westerwolde.



Bron: Hesther Bakker

Foto’s: MOW en Joost Nuijten

Catharina Glazenburg