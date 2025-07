Collecteer je mee voor de Nierstichting?

WESTERWOLDE, VEENKOLONIËN – Wist je dat 1 op de 10 mensen Nierschade heeft? Dat aantal neemt steeds verder toe. Nierschade kan zo ernstig worden dat dialyse of een niertransplantatie noodzakelijk is. Transplantatie is de beste oplossing, maar de wachtlijst is lang. Voor ongeveer 200 mensen komt hulp te laat, omdat ze in te slechte conditie zijn of inmiddels zelfs overleden zijn. Dat moet en kan anders. Tijdens de Week van de Nieren van 14 t/m 20 september zetten 35.000 vrijwilligers zich hiervoor in. In het gebied van de Veenkoloniën en Westerwolde zoekt de Nierstichting nog enkele collectanten.

Als we nú niets doen, wordt chronische nierschade straks wereldwijd doodsoorzaak nummer 5. Nierschade ontstaat vaak door hoge bloeddruk, diabetes of een ongezonde leefstijl. Een groot deel van het groeiende probleem kan voorkomen worden door nierschade vroeg op te sporen én mensen zich bewust te maken van het ontstaan van nierschade.

Samen strijden we tijdens de Week van de Nieren voor gezonde nieren voor iedereen en een beter leven met nierziekte. Tijdens deze week vergroten we het bewustzijn over nierziekten, vragen we aandacht voor nierdonatie bij leven en halen we geld op voor baanbrekend onderzoek.

“De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. ” De inkomsten uit de Week van de Nieren zijn belangrijk voor de Nierstichting”, benadrukt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Wij zijn trots op iedereen die in actie komt. De inzet van vrijwilligers maakt namelijk écht het verschil.”

Wil jij je ook inzetten? In jouw woonplaats worden nog niet alle huishoudens bereikt. Ook jij kunt helpen als collectant, het kost je maar 2 uurtjes. En met jouw actie maak je echt het verschil voor nierpatiënten. Interesse? Meld je aan op www.weekvandenieren.nl

