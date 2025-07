DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Rütenbrock

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie bij de grensovergang Ter Apel/Rütenbrock om 1.40 uur een 45 jarige Nederlandse man aangehouden. Hij was kort daarvoor de grens gepasseerd. De man moest wegens dronkenschap in het verkeer nog een gevangenisstraf van bijna drie weken uit zitten. Doordat een bekende voor hem de boete van 1.800 euro betaalde, hoefde hij niet de gevangenis in en kon hij zijn reis voortzetten.

Sögel

Gistermiddag is om 16.18 uur aan de Mühlenstraße in Sögel een kiosk overvallen. Een gemaskerde man in donkere kleding bedreigde een 21 jarige personeelslid met een mes en eiste geld. Daarna ging de overvaller er met zijn buit via een achteruitgang in de richting van het ziekenhuis vandoor. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952/93450.

Weener

Gisteren is rond 11.10 uur op de parkeerplaats van een dokterspraktijk aan de Risiusstraße 11 een witte Mitsubishi met kentekenplaten uit Leer aangereden. De wagen heeft schade aan de achterdeur aan de passagierszijde. De veroorzaker is er vandoor gegaan. Een getuige heeft de 43 jarige gedupeerde bijzonderheden over de dader verteld. De politie wil graag met deze getuige in contact komen. Hij en eventuele andere getuigen worden verzocht zich bij de politie te melden.

Börger

In de nacht van 15 op 16 juli is tussen 0.00 en 06.30 uur bij een woning aan de Schützenstraße in Börger een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een terrasdeur, maar slaagden er niet in de woning binnen te komen. De schade bedraagt 500 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952/93450.

Meppen

Dinsdag is tussen 11.00 en 16.30 uur zo’n 150 liter diesel uit een vrachtwagen afgetapt. De wagen stond op een bospad langs de B70 bij Meppen. Om bij de brandstof te komen werd het slot van de tank geforceerd. De schade bedraagt 240 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg