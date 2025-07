Rolstoeler André uit Stadskanaal rijdt alternatieve Groot Westerwolde Tocht

STADSKANAAL/WEDDE – Meedoen aan de Groot Westerwolde Tocht lukt André Mink uit Stadskanaal-Noord niet omdat hij in een rolstoel zit. Toch wil hij bij dat evenement iets doen voor Wensambulance Noord-Nederland. Hij rijdt daarom deze dag van zijn woning in Stadskanaal naar start en finish in Wedde. “Er zijn natuurlijk rolstoelers die op hun gemak lange afstanden rijden. Maar ik zit nog niet zo lang in deze stoel en voor mij is dit een pittige prestatie. Ik hoop dat ik hiermee zo veel mogelijk geld inzamel voor het goede doel”, zegt André.

André draagt Wensambulance Noord-Nederland een warm hart toe, sinds die de laatste wens vervulde van zijn buurvrouw, die op sterven lag. “Ik ben voorzitter van buurtvereniging ’t Lange End en met ons buurthuis doen we ook mee met de bierdoppeninzameling van Team Wens Marathon voor Wensambulance Noord-Nederland”, vertelt hij. “Toen ik hoorde dat dit team ook de Groot Westerwolde Tocht organiseert voor dit goede doel, besloot ik gelijk om hieraan mee te doen.”

Rolstoel

André sinds enkele jaren is hij gekluisterd aan een rolstoel, nadat hij zijn voet en been verbrijzelde bij een bedrijfsongeluk. Hij moet nog ingrijpende operaties ondergaan en heeft best veel pijn. Toch wilde graag ook op deze manier zijn steentje bijdragen aan Wensambulance Noord-Nederland. De routes van de Groot Westerwolde Tocht voeren echter over onverharde paden. Dat maakt deelname voor hem onmogelijk.

Alternatieve tocht

Toch komt hij op 24 augustus naar Wedde om dit feestje mee te maken. Hij komt in zijn rolstoel, vanuit Stadskanaal-Noord. Dit is een tocht van zestien kilometer, precies even veel als de langste afstand van de Groot Westerwolde Tocht. Hij hoeft daarvoor natuurlijk geen inleg te betalen. Daarom laat André zich sponsoren, zodat hij met zijn tocht een zo mooi mogelijk bedrag bij elkaar rijdt voor Wensambulance Noord-Nederland.

Iedereen die dit een prachtig initiatief vindt, kan André steunen door een sponsorbijdrage te doneren via de website www.grootwesterwoldetocht.nl . Wil je meedoen aan de Groot Westerwolde Tocht? Aanmelden kan ook op deze site.

Bron: Jan Johan ten Have

Catharina Glazenburg