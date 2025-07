Verscherpt toezicht voor Jeugdbescherming Noord in Groningen

GRONINGEN – Jeugdbescherming Noord is onder verscherpt toezicht gesteld. Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling en voert door de rechter opgelegde maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) deden onderzoek naar de kwaliteit van die jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze voldoet voor het grootste deel niet aan de eisen. Op verschillende vlakken is verbetering noodzakelijk. Jeugdbescherming Noord moet de tekortkomingen binnen 7 maanden wegnemen.

Dit is er aan de hand

In maart 2025 deden de inspecties onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering bij Jeugdbescherming Noord. De inspecties zien een risico voor de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de jeugdbescherming en -reclassering. Kinderen en jongeren (en hun ouders) krijgen niet tijdig de passende bescherming, begeleiding en hulp die zij nodig hebben.

De inspecties zien betrokken medewerkers die onder hoge druk en in complexe situaties hun werk doen. De medewerkers werken met kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met ontwikkelingsbedreiging, onveiligheid of een mogelijke terugval in crimineel gedrag (recidive). De inspecties concluderen dat de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen bij Jeugdbescherming Noord onvoldoende is. Verbetering is nodig op normen van goed bestuur, zoals het belang van de jongere centraal stellen, zorgen voor juiste randvoorwaarden, zorgen voor genoeg en voldoende gekwalificeerde en vakbekwame professionals. Ook moet Jeugdbescherming Noord zorgen dat ze voldoende zicht heeft op de ontwikkeling en veiligheid van jongeren.

De inspecties hebben er geen vertrouwen in dat Jeugdbescherming Noord erin slaagt om álle geconstateerde normafwijkingen op korte termijn weg te nemen. Onderliggende oorzaken liggen deels buiten de invloedssfeer van Jeugdbescherming Noord en zijn het gevolg van problemen in het jeugdbeschermingsstelsel. De oorzaken waar het bestuur wel invloed op heeft, moeten snel aangepakt worden. De onlangs ingezette verbetermaatregelen van het bestuur leiden nog niet tot deze noodzakelijke verbeteringen binnen de organisatie.

Aanleiding toezicht

Sinds 2019 vragen de inspecties aandacht voor structurele knelpunten in de jeugdbeschermingsketen, zoals het arbeidsmarkttekort en het ontbreken van passende hulp. Er is sinds die tijd veel in gang gezet. Toch is in de afgelopen jaren geen (landelijke) aanpak tot stand gekomen die ervoor zorgt dat elke jongere met een jeugdbeschermingsmaatregel zonder vertraging bescherming of begeleiding en hulp krijgt. De inspecties zien voortdurende knelpunten bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering, er zijn aanhoudend zorgelijke signalen en meldingen, er is geen aanpak die nu zorgt voor verbeteringen het ontbreekt aan zicht op de effecten van het inzetten van het Handelingsperspectief bij de gecertificeerde instellingen (GI’s). Onderdeel van het Handelingsperspectief is het werken met een wachtlijst en/of doorstroomlijst. Daarom voeren de inspecties opnieuw toezicht uit bij de GI’s.

De inspecties hebben vijf GI’s geselecteerd voor dit toezicht, op basis van gegevens die in het najaar van 2024 zijn opgevraagd. Hieruit bleek dat jongeren en gezinnen bij Jeugdbescherming Noord lang moeten wachten op een veiligheidstaxatie en een plan van aanpak. Een aantal jongeren had geen vaste jeugdzorgwerker en stond op een interne wachtlijst. Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen en aan de uitspraak van de kinderrechter. Ook zagen de inspecties een hoog verzuim en groot verloop van jeugdzorgwerkers.

Hoe nu verder

Vanwege de ernst en de hoeveelheid van de tekortkomingen en de opgave die het bestuur heeft om verbeteringen door te voeren die binnen de eigen invloedssfeer van de organisatie liggen, vinden de inspecties het noodzakelijk om Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht te stellen. Inmiddels is de raad van toezicht afgetreden. Hierdoor ontstaat een lacune in het interne toezicht. Via een verscherpt toezicht kunnen de inspecties nauwlettend in de gaten houden hoe Jeugdbescherming Noord de verbeteringen in de organisatie gaat doorvoeren.

Jeugdbescherming Noord moet uiterlijk medio januari 2026 de noodzakelijke verbeteringen hebben doorgevoerd. In de periode van het verscherpt toezicht kunnen de inspecties Jeugdbescherming Noord zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken en voortgangsrapportages opvragen. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordelen de inspecties of het verscherpt toezicht kan worden beëindigd. De inspecties kunnen ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Catharina Glazenburg