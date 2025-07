Word burgerhulpverlener: elke minuut telt bij een hartstilstand

VEENDAM – In Nederland krijgen dagelijks 35 mensen een hartstilstand. Dan telt elke seconde. Als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt ingezet, is de overlevingskans het grootst. Terwijl de ambulance onderweg is, maken burgerhulpverleners het verschil. De gemeente Veendam werkt daarom aan het realiseren van zogenoemde zes-minutenzones. Daarvoor hebben we uw hulp hard nodig!

HartslagNu: sneller hulp in de buurt

Om snelle hulp bij een hartstilstand mogelijk te maken, is er het oproepsysteem HartslagNu. Als iemand 112 belt, krijgen geregistreerde burgerhulpverleners in de buurt direct een melding. Sommigen gaan direct naar het slachtoffer om te starten met reanimatie, anderen halen een AED op. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan een ambulance. Dat kan cruciaal zijn: snelle actie kan het verschil maken tussen leven en dood.

Zes-minutenzones in Veendam

Een zes-minutenzone is een gebied waarbinnen bij een hartstilstand binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie én een AED wordt ingezet. In zulke zones is de kans op overleven bijna 90%. De AED-dekking in Veendam is op orde, maar we hebben meer mensen nodig die kunnen en durven helpen: burgerhulpverleners. Op de website van HartslagNu is een kaart met daarop de locatie van de AED’s in Veendam te vinden.

Help mee: volg een training en meld u aan

Wilt u ook levensreddend kunnen handelen in uw buurt? Na het volgen van de cursus tot burgerhulpverlener kunt u zich registreren op www.hartslagnu.nl.



Daarnaast kunt u in Veendam terecht voor gratis trainingen:

⦁ Stichting Groningen HartVeilig organiseert zeven keer per jaar herhaaltrainingen voor geregistreerde hulpverleners. Kijk op ⦁ www.groningenhartveilig.nl.

⦁ In 2025 bieden we bovendien gratis basistrainingen aan voor nieuwe burgerhulpverleners. Interesse? Aanmelden kan via: ⦁ 6minutenveendam@gmail.com.



Wethouder Ans Grimbergen: “De AED’s zijn er. Nu is het tijd voor meer mensen die ze kunnen én durven gebruiken. Met meer getrainde burgerhulpverleners kunnen we levens redden. Samen maken we Veendam (hart)veiliger!”



Wilt u ook bijdragen? Meld u aan voor een basistraining reanimatie via 6minutenveendam@gmail.com en word burgerhulpverlener!

Bron: Gemeente Veendam

Catharina Glazenburg