Activiteiten bij Het Groninger Landschap

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 25 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

STEEDS AFWISSELEND | PER DAG KANS OP EEN BUI

Het is voorlopig bewolkt en vanochtend valt er soms ook een drup regen of motregen. Veel is dat niet maar het is vochtig met een zwakke noord-noordwestenwind. Vanmiddag en vanavond is het droog en de bewolking gaat dan wat breken: later is het vrij zonnig. De wind wordt zwak tot matig uit het noordwesten maar vanavond is er weinig wind. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 22 graden.

Vannacht is het rustig en vaak helder, maar er is wél kans op mistbanken. Het koelt daarbij ook vrij af ver want de minimumtemperatuur is 12 of 13 graden. Morgen is er af en toe wat zon maar er komt ook weer meer bewolking en in de loop van de middag en morgenavond is er kans op een regenbui. Maximum morgen 24 á 25 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind (windkracht 2 tot 3).

Zondagnacht neemt de kans op wat regen nog wat toe en overdag is er ook kans op een paar buien, maar de zon komt er zondag ook soms bij. Maximum zondag rond 23 graden. Na dit weekend is het ‘s middags 20 tot 22 graden en nog steeds licht afwisselend weer met opklaringen en af en toe een regenbui.