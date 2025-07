Mottenspotten in Westerwolde: hoe gaat dat?

WESTERWOLDE – Westerwolde mag zich rijk prijzen met een enthousiast groepje mottenspotters. Zij doen onderzoek naar nachtvlinders en daarbij ontdekken ze leuke soorten! Eén van die enthousiastelingen is Rik van de Vlinderstichting. In dit blog geeft hij een inkijkje in het onderzoek naar deze mooie dieren.

In Nederland zijn ongeveer 2400 nachtvlindersoorten bekend. Hieronder vallen grote soorten zoals pijlstaarten, maar ook kleine mineermotten van slechts enkele millimeters groot. Nachtvlinders vormen in zowel het rupsen- als het vlinderstadium een belangrijke voedselbron voor vogels en zoogdieren zoals vleermuizen, maar ook zijn het bestuivers van inheemse planten en ook van gewassen. Van die 2400 soorten in Nederland zijn er tot nu toe ongeveer 1300 in Westerwolde gezien. De laatste jaren zijn er veel nieuwe soorten aan de lijst van de Westerwoldse nachtvlinders toegevoegd, voornamelijk door een klein fanatiek groepje ‘mottenspotters’ die iedere vrije en warme avond het veld in gaan om de nachtvlinders in kaart te brengen en om nieuwe soorten te zoeken.

Aangetrokken tot licht

Een methode die veel gebruikt wordt om nachtvlinders te lokken, is licht. Nachtvlinders worden (net zoals veel andere insecten) door een lichtbron aangetrokken. Waarom ze dit doen is nog steeds niet helemaal goed bekend, maar oriëntatie speelt vermoedelijk een grote rol. Door een felle lamp bij een wit laken te hangen, kan op een warme zomeravond een mooi aantal nachtvlinders worden gelokt. In Westerwolde zijn op deze manier wel eens meer dan 230 soorten in één nacht geteld. Hierbij werd wel gebruik gemaakt van meerdere lampen. Vaak wordt een nieuw gebied gekozen, zodat stukje bij beetje steeds duidelijker wordt welke soorten waar voorkomen. Op deze manier worden er ook bijna iedere keer weer nieuwe soorten voor Westerwolde aangetroffen.

LedEmmer

Naast het inventariseren met een laken, wordt vanaf dit jaar ook aan monitoring gedaan. Op deze manier kan er ook worden gekeken hoe het met de nachtvlinders in Westerwolde gaat. In een aantal gebieden wordt door het jaar heen met LedEmmers, een draagbare nachtvlinderval, op een gestandaardiseerde manier aan nachtvlindermonitoring gedaan. De gegevens worden ingevoerd in het meetnet nachtvlinders van De Vlinderstichting en op deze manier kan de data gebruikt worden voor het maken van trends per soort, en ook per gebied. De LedEmmer is een witte emmer met in de deksel een trechter. Bovenop de trechter is verticaal een buisje geplaatst met daaromheen een LEDstrip gedraaid. Doormiddel van drie plexiglas plaatjes blijft het buisje boven de trechter hangen. De lamp wordt aangesloten op een powerbank en zodoende kan de val overal worden neergezet. Wanneer het donker wordt, komen de nachtvlinders op het licht af, vallen via de trechter in de emmer en gaan daar rustig zitten op een eierdoos die in de emmer geplaatst is. De volgende ochtend vroeg worden alle gevangen vlinders geteld en op naam gebracht. Vervolgens worden ze levend weer vrijgelaten. Wanneer dit door het jaar heen af en toe eens gedaan wordt op iedere keer dezelfde locatie, kan er in de loop van de tijd iets gezegd worden over het verloop van de aantallen en soorten per jaar, en na jaren meten ook over of bepaalde soorten vooruit of achteruit gaan.

Veenheide-uil en Bandspiegelmot

De monitoring is in 2025 van start gegaan, en er zijn al veel verschillende soorten aangetroffen, waaronder ook een aantal zeldzame. Nabij een veentje in Sellingen werd de veenheide-uil al meerdere keren aangetroffen. Dit is een soort die voornamelijk in hoogveengebieden voorkomt. De rups leeft van lavendelhei. Dit is dus geen soort die je zomaar in je tuin tegenkomt, en als je wilt weten hoe het met dit soort zeldzame soorten gaat, moet je vlakbij het leefgebied je onderzoek uitvoeren. Nabij Ter Apel werd een bijzondere microvlinder waargenomen: de bandspiegelmot. Het betrof naast een nieuwe soort voor Westerwolde zelfs een geheel nieuwe soort voor de provincie Groningen. De rupsen leven van harsgalletjes op naaldbomen, op deze locatie waarschijnlijk op grove den. Heel klein, maar van dichtbij wel bijzonder fraai!

Een bijzondere waarneming bij De Gaast

Nabij De Gaast, een moerasgebied in het noorden van de regio Westerwolde, wordt ook onderzoek met LedEmmers uitgevoerd. Aangezien soorten die in moerasgebieden leven binnen het meetnet nog maar weinig worden gemonitord, zijn deze meetpunten een mooie toevoeging. En ze leveren weldegelijk bijzonderheden op: zo is hier in het eerste jaar een populatie van de zeldzame gevlamde rietuil ontdekt, en zijn ook andere zeldzaamheden als geelbruine rietboorder, witkraagrietboorder en klein muisbeertje hier ontdekt. Een spectaculaire vondst was Monochroa niphognatha, een klein microvlindertje die als rups leeft van veenwortel. Het was pas de tweede waarneming voor Nederland, vandaar dat deze soort nog geen Nederlandse naam heeft.

De eerste maanden nachtvlindermonitoring in de gebieden van Staatsbosbeheer in Westerwolde waren veelbelovend en het onderzoek wordt zeker doorgezet. We verwachten dat het vinden van nieuwe soorten voor Westerwolde nog wel een tijdje doorgaat, aangezien er nog heel veel onontdekt is in deze hoek van de provincie. Spannend, we houden u op de hoogte!

Bron: Rik, de Vlinderstichting

Catharina Glazenburg