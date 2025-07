Deze zomer is er weer veel te beleven in de natuurgebieden in Groningen

GRONINGEN – Deze zomer is er weer veel te beleven in de natuurgebieden in Groningen! Naast de wandelroutes die het hele jaar door open zijn, de speelnatuur bij het Lauwersnest en in Sellingen en het blotevoetenpad in Opende, organiseert Staatsbosbeheer (samen met anderen) ook weer veel leuks.



Verhalenpad Dutje

Kom naar Sellingen naar het verhalenpad ‘Dutje’. Het boek gaat over een vrolijke dassenfamilie. Bas de das moet van zijn papa en mama een dutje doen, maar daar heeft hij helemaal geen zin in. Dat is toch veel te saai? Zijn ouders proberen vanalles om Bas moe te maken zodat hij wel in slaap moet vallen. Maar of dat lukt?

Het verhalenpad is uitgezet langs het egelpad (2,5 km) in de bossen van Sellingen. Je loopt hier in een gebied waar ook echt dassen wonen. Misschien kun je hun sporen wel vinden. Let tijdens het wandelen maar eens op of je snuitputjes, dassenhaar of poep kan vinden. Volg de route en doe leuke opdrachtjes. Het verhalenpad blijft tot begin september hangen.

Start: Naast Kopje Genieten, Dennenweg 1A, Sellingen

Vallende sterren kijken

Op dinsdagavond 12 augustus verandert de nachtelijke hemel boven Sellingen in een spectaculair schouwspel: de jaarlijkse sterrenregen bereikt zijn hoogtepunt. We nodigen je uit om samen met ons en een sterrenkundige van de Rijksuniversiteit Groningen op een kosmische expeditie te gaan. We starten om 22.00 uur bij ons beheerkantoor in Sellingen. Vanaf daar wandelen we naar een donkere open plek in het veld – ver weg van kunstlicht en dicht bij de natuur. Onder de sterrenhemel vertelt de sterrenkundige over het ontstaan van sterrenregens en wat er verder zoal te zien is in de kosmos. Een unieke kans om de nachtelijke hemel op een andere manier te beleven! Aanmelden kan via onze website.

Nacht van de vleermuis

Ga mee op excursie tijdens de Nacht van de Vleermuis in Wedde, Westerwolde. Deze leerzame excursie organiseren we samen met de Burcht in Wedde en vindt plaats op vrijdag 29 augustus om 20.30 uur. Tijdens deze avondexcursie leer je over de bijzondere leefwijze van vleermuizen en kun je ze met een batdetector horen en zien vliegen. Aanmelden kan via onze website.

Junior boswachtscursus

Doe je op woensdag 30 juli, 13 en/of 27 augustus mee aan de junior boswachterscursus? Het thema is zomer! Je maakt kennis met het werk van de boswachter en je leert over de natuur in het Lauwersmeergebied. De natuur is ieder seizoen anders en in de zomer valt er van alles te ontdekken en te beleven.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar Junior boswachterscursus Lauwersmeer. Let op, vol is vol.

Vogels van het het Lauwersmeer- Kollumerpomp

Ga op donderdag 31 juli en/of 14 augustus mee met de gids van Staatsbosbeheer door de Kollumerpomp. Daar waar de roerdomp ‘oempt’ en de waterral kan gillen als een biggetje. Daar waar je de wielewaal en de nachtegaal kunt horen zingen in de zomer: dat is de Kollumerpomp. De gids neemt je mee voor een gevarieerde wandeling door het Zomerhuisbos. Vanuit het uitzichtpunt heb je een mooi uitzicht over de uitgestrekte rietvelden van het Lauwersmeer en over het water.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar Vogels van het Lauwersmeer – Kollumerpomp .

Lauwerslab kinderdoemiddag- De boswachter voelt nattigheid!

Dinsdag 12 augustus: De boswachter voelt nattigheid! En dat is maar goed ook want de helft van het Lauwersmeergebied bestaat uit water. Op en in het water leven veel bijzondere vogels, vissen, planten, insecten en andere diertjes. Schoon water van goede kwaliteit is dus ontzettend belangrijk. Word een echte jonge onderzoeker en help mee het water te onderzoeken. Hoe is de waterkwaliteit, welke diertjes en planten leven er allemaal in en rond het water? Maak een echt onderzoeksrapport! We gaan metingen doen, het water beoordelen, uitzoeken wat er allemaal leeft in het water en alles onder de microscoop bekijken.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar Lauwerslab de boswachter voelt nattigheid. Let op, vol is vol.

Ontdek het Lauwersmeer

Wandel op zaterdag 16 of 23 augustus mee met de gidsen van Staatsbosbeheer door de natuur van het Lauwersmeer. Onderweg vertelt hij je over het ontstaan van dit waterrijke gebied en welke planten en dieren hier leven. De Lauwerszee is in 1969, door de komst van een dijk, veranderd in het Lauwersmeer. Zout water werd zoeter. Door de bijzondere samenstelling van de bodem van het Lauwersmeer komen hier planten voor die een relatie hebben met het Waddengebied. Maar er komen ook vele vogels op dit bijzondere gebied af of om voedsel te vinden en te broeden. Ook leven er veel andere dieren in het gebied die je niet altijd ziet, maar wel sporen achterlaten. Tijdens de excursie gaan we aan al dit leven aandacht besteden.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar Ontdek het Lauwersmeer .

Roegwoldtocht: zaterdag 2 augustus

Tijdens de roegwoldtocht beleef je natuur in de Woldstreek van dichtbij. Onderweg is er alle gelegenheid om af te stappen en te genieten van natuurgebied ’t Roegwold en de verschillende activiteiten die lokale ondernemers organiseren. Bij zowel de startpunten als op meerdere locaties kun je iets doen, bekijken en/of beleven. Hiermee is de Roegwoldtocht meer dan een fietstocht: het is een belevenis.

Verzamel stempels op de kaart bij de start- en stempelposten, in willekeurige volgorde. Aan het eind van jouw fietstocht ontvang je dan op één van beide startplaatsen een vaantje.

Praktisch

Starten tussen 10:00 en 12:00 uur bij één van beide startenpunten

Eind: 17:00 uur

Startpunten:

Ecomotion, Hoofdweg 137 Kolham

MFC De Houtstek, Hoofdweg 9a Slochteren

(Overige) deelnemende locaties: let op de beachflag van de Roegwoldtocht langs de weg

De Roegwoldtocht is een fietstocht georganiseerd door Staatsbosbeheer, Ontdek Midden-Groningen en lokale ondernemers, door natuurgebied ’t Roegwold en omliggende dorpen en landerijen.

Kortom, genoeg leuks te beleven!

Bron: Jelka Vale

Catharina Glazenburg