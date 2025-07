Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 26 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELEND PLAATJE | WAT REGEN OP KOMST

Het is een wiselend plaatje vandaag, met zonnige perioden en diverse wolkenvelden. Een enkele bui is mogelijk maar op veel plaatsen is het droog, in de namiddag en avond is er meer kans op een bui. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur is 24 graden.

Vannacht is het bewolkt met af en toe regen, en ook morgenochtend zal er zo af en toe regen vallen. De middag en avond zijn morgen vaak droog maar veel opklaringen zijn er dan niet en er blijft ook dan nog een bui mogelijk. Maximum morgenmiddag 22 graden, minimum vannacht rond 15 graden.

Na dit weekend is er een matige west-noordwestenwind en dat geeft een doorgaan van het wisselvallige weer. Per dag kan er wel wat regen vallen maar heel veel is het niet en af en toe is er een zonnige periode. De temperatuur is gematigd met maxima van 20 of 21 graden en minima rond 14 graden.