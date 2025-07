Contouren nieuwbouwproject ‘Kroonstee’ Onstwedde al goed zichtbaar

ONSTWEDDE – In februari is in het centrum van Onstwedde gestart met de bouw van een bijzonder nieuwbouwproject: de ‘Kroonstee’, een kleinschalig appartementencomplex met zes ruime en moderne woningen. De appartementen zijn speciaal ontwikkeld voor bewoners die graag in hun vertrouwde dorp willen blijven wonen, met alle comfort van een eigentijdse woning.

Onstwedde, bekend om zijn hechte gemeenschap en rijke historie, krijgt hiermee een waardevolle impuls. Op de plek waar ooit een horecapand stond dat na een brand jarenlang leeg bleef, komt nu een functioneel en fraai complex dat naadloos past in het dorpsbeeld.

Woonoplossing voor ouderen

Net als veel dorpen in de regio kampt Onstwedde met vergrijzing. Veel oudere inwoners wonen momenteel in (te) grote of onderhoudsintensieve woningen, terwijl passende alternatieven in het dorp schaars zijn. Dit zorgt er regelmatig voor dat mensen noodgedwongen vertrekken, met als gevolg het verlies van hun vertrouwde omgeving, sociale contacten en mantelzorgers.

De ‘Kroonstee’ speelt precies op dit probleem in. De zes levensloopbestendige appartementen bieden senioren de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, midden in de gemeenschap die ze kennen en waarderen. De locatie – centraal bij de rotonde – is ideaal, met voorzieningen als de bakker, slager, supermarkt en bibliotheek op loopafstand.

Duurzaam en toekomstgericht

De woningen zijn niet alleen ruim en comfortabel, maar ook duurzaam. Ze worden uitgerust met moderne installaties zoals een warmtepomp en vloerverwarming. Het ontwerp is van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing uit Onstwedde zelf. De bouw wordt uitgevoerd door Hofstra Hulshof Bouw B.V. uit Nieuw-Buinen.

Met dit project krijgt Onstwedde er niet alleen zes woningen bij, maar ook een nieuwe impuls voor de dorpskern en een oplossing voor een groeiende woonvraag onder ouderen.

Foto’s: Hilvert Huizing

Catharina Glazenburg