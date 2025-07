DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Rhede, Bunde

Gisteravond werd de brandweer van Wymeer-Boen, Bunde, Oberrheiderland en Rhede rond zes uur gealarmeerd voor een autobrand op de A31. Ter hoogte van de afrit Rhede stond in de rijrichting Bottrop een Audi Q8 Hybrid volledig in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto raakte volledig verwoest. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Tijdens de bluswerkzaamheden kwam er een tweede melding van een autobrand. In Bunderneuland stond een bestelbus in brand. Het vuur werd door brandweer Bunde, Dollart en Nieuweschans geblust. Het voertuig brandde volledig uit.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland,

Catharina Glazenburg