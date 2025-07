Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival – 10e editie groter dan ooit!

WINSCHOTEN – Op 15, 16 en 17 augustus verandert het sfeervolle Stadspark van Winschoten opnieuw in een betoverende wereld vol re-enactors, steampunkfiguren en muzikale hoogtepunten. Dit wordt voor de tiende keer georganiseerd door Zweep Events!

In 2024 won Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival de verkiezing best event CeltCast Fantasy Awards. Zij waren een van de vijf festivals die na een voorronde op de shortlist stonden. De anderen waren: Con Morhen (Tjechië), Fantasy Forest (Engeland), Lughnasad in Země Keltů Nasavrky (Tjechië) en Midwinter Fair Archeon (NL). De prijsuitreiking vond dit jaar in februari plaats.



In augustus organiseert Zweep Events het festival voor de tiende keer en deze editie belooft met een uitbreiding van het terrein, een groter hoofdpodium en nóg meer shows, re-enactment, kampementen en workshops de mooiste tot nu toe te worden. Op meerdere podia geniet je van optredens van o.a. Celtica Pipes Rock (voor het laatst mét Duncan), The Highland Sell-Outs, Mystiknot, Scrum, The Groggy Dogs, Cesair, Sunfire, Greenthingz (The Garbage Goblins), Cobblestones, Irdorath, Comes Vagantes, Itinera, Hijos del Tercer Acorde, Pyrolysis en vele anderen.

Nieuw: The Storyhill

Uniek tijdens deze jubileumeditie is The Storyhill – een magische plek waar verhalenvertellers je meenemen in eeuwenoude sagen, legenden en avonturen.

Beleef het allemaal:

Meer dan 120 stands en ambachtslieden

Re-enactors en kampementen

Boogschutters, roofvogelshows & vuurshows

Bodypainters, steampunk area & fantasy markt

Workshops voor jong en oud

Heerlijk eten & drinken uit alle windstreken

Muziek

Steampunk Area i.s.m. Dutch European Steampunk Convention

Dit internationaal gewaardeerde evenement trekt bezoekers, artiesten en deelnemers van over de hele wereld en is inmiddels een begrip in de fantasy- en middeleeuwenscène.

Meer info: www.middeleeuws-winschoten.nl

Bron: Zweep Events

Catharina Glazenburg