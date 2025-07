Dinsdag is het ook niet helemaal droog maar dan blijft het bij een paar lokale buien en dan is er iets meer zon. En ook woensdag tot en met vrijdag zijn wisselvallig met weliswaar een beetje zon, maar er zit geen geheel droge dag bij en de temperaturen zijn maar matigjes, met maximum van 20 tot 22 graden.

Morgen is het vaak bewolkt met af en toe wat regen of motregen . Dat kan ‘s middags ook een flinke bui zijn en het wordt ook morgenmiddag zo’n 21 graden.

Het wordt vandaag een redelijke dag want vanochtend valt er hier en daar nog een bui maar er komen opklaringen aan en vanmiddag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Er staat een zwakke noordwestenwind en de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond is er weer meer bewolkin g en later is er kans op een kleine bui,

Een van de hoogtepunten van het weekend is de ‘Verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland’. 24 deelnemers nemen het in acht categorieën tegen elkaar op. Deze trucks zijn opgesteld in de speciale Mooiste Truckstraat en trekken jaarlijks veel bekijks van bezoekers en collega-chauffeurs.

Gisteren was de Hollandse Avond. De muzikale omlijsting was in handen van grote Nederlandse namen zoals Monique Smit, Ammar, Dik & Gezellig, Henk Dissel, Wolter Kroes, Gino’s Muziek Carrousel, Jan Biggel, Tim Schalkx, Henk Wijngaard en Mooi Wark. William Bossong verzorgde de presentatie. De avond werd traditioneel afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow.

ASSEN – Dit weekend vindt op het TT Circuit in Assen opnieuw het Profile Truckstar Festival plaats. Het grootste transportevenement van Europa is ook dit jaar weer een indrukwekkend spektakel, met ruim 2200 vrachtwagens, een bruisend programma en tienduizenden enthousiaste bezoekers.

Ook in 2025 spetterend Truckstar Festival op het TT Circuit in Assen