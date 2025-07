Wandelen werkt! in Beerta

Dinsdag is het ook niet helemaal droog maar dan blijft het bij een paar lokale buien en dan is er iets meer zon. En ook woensdag tot en met vrijdag zijn wisselvallig met weliswaar een beetje zon, maar er zit geen geheel droge dag bij en de temperaturen zijn maar matigjes, met maximum van 20 tot 22 graden.

Morgen is het vaak bewolkt met af en toe wat regen of motregen . Dat kan ‘s middags ook een flinke bui zijn en het wordt ook morgenmiddag zo’n 21 graden.

Het wordt vandaag een redelijke dag want vanochtend valt er hier en daar nog een bui maar er komen opklaringen aan en vanmiddag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Er staat een zwakke noordwestenwind en de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond is er weer meer bewolkin g en later is er kans op een kleine bui,

Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.