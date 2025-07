Westerwolde Weerbericht van: Maandag 28 juli, 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG BUIIG | WISSELVALLIGHEID GAAT DOOR

Het zal ook vandaag een wisselvallige situatie worden want er zijn af en toe wel opklaringen, maar er gaan in de loop van vanochtend en vanmiddag ook weer enkele buien ontstaan. Daar kan een flinke regenbui tussenzitten: onweer is bij ons ook nog wel mogelijk. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest met windkracht 2 tot 4. Windstoten zijn er niet, maar het is toch een koele dag met maximaal 21 of 22 graden en in een bui temperaturen van 15 of 16 graden.

Vanavond en vannacht is het meestal wel droog al blijft een mogelijk, maar morgen neemt de kans op een bui weer wat toe. Toch zijn er morgen meer opklaringen, maximum morgen rond 20 graden en een zwakke tot matige wind.

Woensdag is het allemaal wat droger met meer opklaringen, donderdag en vrijdag is de kans op buien weer groter en is het matig zomerweer. Maximum ook later in de week van 20 tot 22 graden.