Toekomstige waterstofleiding beperkt bouwmogelijkheden NIET in Veendam

VEENDAM – In tegenstelling tot wat recent in de media is verschenen, leidt het toekomstige waterstofnetwerk Groningen niet tot extra bouwbeperkingen in Veendam. Er wordt gebruikgemaakt van bestaande aardgasleidingen, waarvoor al regels gelden.

Enkele burgers zijn geschrokken van deze recente berichtgeving en daarom duiden wij deze met de nodige kanttekeningen.

Wat is waterstofnetwerk Groningen?

Waterstofnetwerk Groningen is een pijpleidingproject dat via plaatsen als Eemshaven, Delfzijl en Veendam groene waterstof naar de industrie transporteert, en zo helpt bij de overstap naar duurzame energie.

Voorbeschermingsplan

Op 7 juli 2025 presenteerde het Ministerie van Klimaat en Groene Groei het voorbeschermingsplan waterstofnetwerk Groningen.

Het voorbeschermingsplan waterstofnetwerk Groningen is opgesteld om gebieden waar de leidingen eventueel zouden moeten worden vervangen, te beschermen en als het ware te ‘reserveren’ voor de staatsplannen met het waterstofnetwerk.

Vrijdag 25 juli verscheen in de media dat het project van deze toekomstige waterstofleidingen in delen van Veendam zou leiden tot beperkingen in bouwmogelijkheden.

Kanttekening bij voorbeschermingsplan

De berichtgeving klopt, als je het voorbeschermingsplan van de staat leest. Echter is dit een plan ‘ter voorkoming van’. Het voorkomen dat er bijvoorbeeld gebouwd wordt daar waar een waterstofleiding aangelegd moet worden. Hoewel de berichtgeving formeel juist is, mist de context van de praktijk: de uitvoerende partij.

Reactie Gasunie

Een woordvoerder van Gasunie (de uitvoerende) meldt aan ParkstadVeendam dat er bij het waterstofnetwerkproject in Veendam gebruik gemaakt wordt van de al bestaande leidingen. En dat er vanuit deze gebruikmaking géén nieuwe beperkingen zullen volgen, en dus ook geen aanvullende bouwbeperkingen. Voor deze al aangelegde aardgasleidingen gelden deze beperkingen namelijk al.

Zo is ook te lezen op hynetwork.nl dat er in de provincie Groningen gebruikt gemaakt gaat worden van de al bestaande aardgasleidingen. “Waterstofnetwerk Groningen is onderdeel van een landelijk waterstofnetwerk dat industriële clusters met elkaar, met de opslag in Zuidwending en met het buitenland verbindt. In het tracé dat nu is gekozen worden bestaande aardgasleidingen zoveel mogelijk hergebruikt.”

De woordvoerder van Gasunie bevestigt deze informatie en meldt: “In de omgeving van Veendam verwachten we geen beperking, omdat het in dit gebied een bestaande leiding betreft waarvoor al beperkingen gelden.”

Verder is er te lezen op de website van hynetwork dat er in de provincie Groningen enkel voor de tracés tussen Eemshaven en Tjuchem en tussen Tjuchem en Delfzijl nieuwe buisleidingen nodig zijn. Daarvoor zullen de voorbeschermingsplannen voor waterstofleidingen dus wel in de praktijk worden gebracht.

Conclusie

De berichtgeving van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei is dus wel juist de media ingebracht, maar er was geen kanttekening van de praktijk: de regelgeving die er al was voor de bestaande leidingen, die dus hergebruikt worden.

Kortom: In Veendam verandert er niets aan de bestaande bouwregels. Het waterstofnetwerk maakt gebruik van bestaande aardgasleidingen, waarvoor al beperkingen gelden. Nieuwe beperkingen zijn dus niet aan de orde.

Bron: parkstadveendam.nl

Catharina Glazenburg